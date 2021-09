'Hondsdol' het water in: tientallen Thoolse honden nemen een duik in het zwembad

Van den Tol organiseert de hondenzwemdag voor het eerst in zijn zwembad: "Het is echt super. Ik had al wel wat geluiden gehoord van inwoners dat ze graag een keer met hun hond in het bad wilden zwemmen. Nu dacht ik: we proberen het gewoon."

Vies? Ben je gek!

Niet alleen de zwembadmanager vindt de zwemdag een succes, ook de honden genieten met volle teugen: "Abby is echt een waterrat. Ze zwemt graag, maar heeft nog nooit in een zwembad gezwommen. Ze vindt het heel leuk!", vertelt de eigenaar van hond Abby. Hij heeft samen met haar in het bad gezwommen: "Vies? Nee joh, ben je gek! Als je het gewend bent om honden te hebben, maakt het je niks uit om met allemaal honden in het water te zwemmen!"

Een hond geniet van zijn duik in zwembad De Spetter (foto: Omroep Zeeland)

Hondje Lola is wat minder enthousiast: "Ze kan niet zwemmen. Ik probeer het met kleine stukjes op te bouwen. Ze spartelt een beetje, maar ze is nog niet overtuigd", lacht haar baasje.

Van tevoren verwachtte Van den Tol een opkomst van vijftien honden: "Dat zijn er veel meer geworden! Het zijn er nu al tientallen. Ik denk dat dat aan het goede weer ligt."

Leeg zwembad

Na het zwemfestijn wordt het water uit het bad gehaald: "We maken hierna alles schoon, zodat we weer met een frisse start open kunnen in het voorjaar", legt hij uit.

Hond Bram poseert op de gele glijbaan (foto: Omroep Zeeland)

De zwembadmanager ziet een vervolg op de hondenzwemdag wel zitten: "Volgend jaar kunnen we dit weer organiseren!"

Ook de eigenaresse van de 11-jarige Rex hoopt dat ze volgend jaar weer met hem kan zwemmen: "Hij is al best oud, dus hopelijk kan hij het dan nog. Maar als het lukt, gaan komen we volgend jaar zeker weer!"