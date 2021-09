Van Noorden wint NK Skyrunning en mag naar EK

Huub van Noorden (foto: Omroep Zeeland)

Van Noorden legde de 57 kilometer - met in totaal meer dan 3500 hoogtemeters - af in een tijd van 6 uur 18 minuten en 21 seconden. Daarmee was de oud-winnaar van de Kustmarathon bijna vier minuten sneller dan Bastien Quinodoz uit Zwitserland, die tweede werd. Peter van der Zon, de Nederlands kampioen van 2020, werd derde.

Europees kampioenschap

De Trail des Dents du Midi was door de NKBV, de bond voor klim- en bergsporten, aangemerkt als Nederlands kampioenschap waarbij tickets voor het EK te verdienen waren. Als Nederlands kampioen verzekerde Van Noorden zich van deelname aan dat Europees kampioenschap skyrunning, dat in november in São Pedro do Sul in Portugal gehouden wordt.