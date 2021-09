Even geen jongens erbij, dat voetbalt wel zo lekker

Meidenvoetbal is behoorlijk populair. Heeft het dan wel een boost nodig, kan je je afvragen. Trainer Lisane Lockefeer: "Na het EK (van 2017, red.) is het meidenvoetbal natuurlijk enorm gegroeid en dat is mooi. Maar je ziet hier in Zeeland dat er nog niet bij elke club in elke leeftijdscategorie een meidenteam is. Het is mooi als dat straks wél kan, dat elk meisje in een meidenteam kan voetballen."

Skills verbeteren

In Oost-Souburg hoeft niemand meer overtuigd te worden. Alle meiden die daar zijn, vinden voetbal leuk. Zij komen om - het heet niet voor niets Skills4Girls - betere vaardigheden te krijgen. Zo wil Aimée uit Wolphaartsdijk 'acties beter doen, en weten wanneer je die moet inzetten'. 'Actie en aannemen', zijn de skills die Livia uit Breskens beter wil kunnen.

Tijdens de speciale clinic van Skills4Girls leren de meisjes allerlei trucjes en vaardigheden. (foto: Omroep Zeeland)

Techniek en balbehandeling verbeteren, daar draait het zondag in Oost-Souburg vooral om. Maar plezier in het spelletje is natuurlijk ook heel belangrijk. En dat alles bij elkaar is nog best 'hard werken', vindt Megan. Ze is al vaker op 'skills-dagen' geweest. Maar dat was altijd met voornamelijk jongens.

Jongens als drempel

Veel meisjes laten de clinics om die reden juist aan zich voorbij gaan, weet Lisane Lockefeer. "We merken dat als we iets aanbieden vanuit 'Skills&Control', waar iedereen welkom is, de aanwas van meiden heel beperkt is. Dat ze de jongens als een drempel zien om erbij aan te sluiten. Maar als er alleen meiden welkom zijn, dan komen ze wel."

Dromen van FC Barcelona

En hoe. Zo'n vijftig zijn er op de clinic afgekomen. Net als veel jongens dromen ze ervan profvoetballer te worden. Aimée wil graag Oranje Leeuwin worden. Ook Livia hoopt op een plekje in het Nederlands elftal. Megan lijkt dat ook wel wat, net als spelen bij FC Barcelona. En wie weet, kunnen ze alle drie later zeggen dat ze de basis legden bij een clinic op een zonnige zondag in Oost-Souburg.