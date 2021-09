Goedemorgen! Aannemer gezocht voor kerk Kloetinge, boek over oud-doelman en film!

Uitzicht vanaf de Geerteskerk Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

De Zwarte Panter

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw stond hij onder de lat bij het Nederlands elftal. Nu verschijnt er binnenkort een boek over Frans de Munck uit Goes, ook wel de Zwarte Panter genoemd. Hij overleed elf jaar geleden, maar in het boek van Danny van der Linden komen alle herinneringen weer tot leven. Vanaf oktober kun je een exemplaar bemachtigen.

Frans de Munck in actie (foto: Omroep Zeeland)

Filmfestival Film by the Sea kon ondanks de geldende coronamaatregelen afgelopen week doorgaan. Films, documentaires, verhalen, maar ook competities trokken aan het Zeeuwse oog voorbij. Festivaldirecteur Jan Doense blikt in de radio-uitzending tussen 8.00 en 8.30 uur terug op het evenement, waarvan hij de koers wil verzetten.

Het weer

We hebben vandaag wolken, maar de zon schijnt ook geregeld en het blijft droog met maximumtemperaturen die komen te liggen tussen 18 en 20 graden. Het waait matig uit het noordoosten (3-4). Vannacht brede opklaringen en minima tussen 8 en 15 graden, met kans op een mistbank. Morgen perioden met zon maar ook wolkenvelden bij 18 of 19 graden. Woensdag zonnig en 20 graden, daarna wisselvallig met af en toe buien of regen en koeler met meer wind.