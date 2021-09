Film by the Sea-directeur gaat vol voor de toekomst na sobere editie: 'Ik wil wereldpremières'

Jan Doense van Film by the Sea rekent volgend jaar op een festival zonder restricties. "Anders eet ik m'n hoed op." (foto: Omroep Zeeland)

Eerst even over de editie van dit jaar. Doense had het vooraf nooit verwacht, maar: "We hadden zelfs een kariger festival dan vorig jaar." Dat kwam door het ontbreken van live muziek, iets wat nog niet mag in verband met de huidige coronamaatregelen. "Dus het was een sober festival", concludeert Doense. "Maar toch: meer mensen dan vorig jaar, dat is mooi."

Internationale dromen

Het festival heeft dit jaar vooral geprobeerd landelijk meer zichtbaar te worden. Dat is gelukt, zegt Doense, die verwijst naar publicaties in landelijke dagbladen en op NPO2. Daarnaast werd gepoogd de competities steviger neer te zetten en het festival aantrekkelijker te maken voor de filmindustrie zelf met 'industry-events'.

Allemaal met als doel meer bezoekers en aandacht te trekken. Doense: "We zijn een internationaal filmfestival. De volgende stap is dat je internationaal zo interessant wordt dat je op een gegeven moment de wereldprimeurs krijgt. Dat is een stip aan de horizon, maar je moet lekker blijven dromen."