"Het was een bijzondere zomer. Vorig jaar was het door covid natuurlijk heel rustig. Dit jaar kwam het toerisme weer op gang. Maar voor ons als politie was het redelijk overzichtelijk", vertelt Joost Manusama, districtschef van de politie Zeeland/West-Brabant.

Assistentie in de zomer

Door het aantal toeristen dat vakantie viert in Zeeland, verdubbelt in de zomer het aantal mensen dat in onze provincie verblijft. "Er waren weliswaar nog wat minder Duitsers en Belgen, maar veel mensen uit Nederland zelf. Ook dit jaar hebben we weer behoorlijk veel assistentie gekregen van de politie buiten de provincie. De zomer is altijd hard werken, maar we konden het met elkaar aan."

Jongeren om middernacht nog niet klaar

De politie had nog wel te maken met de naweeën van corona waardoor jongeren weinig konden doen. "Normaal gaan de uitgaansgelegenheden pas rond vier uur 's nachts dicht. Nu gingen ze om middernacht dicht, maar de jongeren waren dan nog niet klaar. Dus die gingen naar buiten terwijl er eigenlijk niet veel te beleven was. Daar moesten we op inspelen met wat meer toezicht."

En als mensen zich gaan vervelen, gebeuren er ook wel eens dingen, zoals wat meer vernielingen en baldadigheid. De zware mishandelingen van jongeren op Schouwen-Duiveland vormden daarbij een dieptepunt, volgens Manusama.

Klein deel verziekt het

"Hoewel er niet méér geweldsincidenten waren in vergelijking tot andere jaren, was er wel sprake van enkele ernstige incidenten. Daarbij ging het echt om fors geweld. We hebben een kleine tien aanhoudingen gedaan en daarna was het ook rustig. Het is jammer dat een kleine groep het verziekt voor een grote groep jongeren die gewoon een leuke vakantie willen vieren."

Deze jongeren maakten er het beste van op vakantie in Zeeland, maar er waren ook geweldsincidenten (foto: Omroep Zeeland)

Ook voor de strandwachten aan de Zeeuwse kust was het een rustige zomer, vertelt Ben Kemper, teamleider buitendienst bij Stichting Strandexploitatie Veere. "Door de kwakkelzomer hebben we weinig incidenten en reddingen gehad. Slechts op enkele dagen was het echt goed druk op de stranden."

Inhaalslag opleidingen

Toch hebben de strandwachten zich niet verveeld. "We hebben een flinke inhaalslag gemaakt op het gebied van opleidingen. Dat was nodig omdat de lifeguard-trainingen en EHBO-cursussen vorig jaar op hun gat lagen door de coronamaatregelen. Het personeel is nu weer voldoende gediplomeerd."

Extra inzet jongeren

Vorig jaar zorgden jongeren, met name in Dishoek, voor extra overlast op de stranden doordat ze niet naar festivals of de discotheek konden. Ook deze zomer wisten ze het strand te vinden op de spaarzame mooie dagen, maar ging het beter. "De trend van vorig jaar heeft zich een beetje doorgezet. Maar de gezamenlijke aanpak vanuit politie, gemeenten en ons werkte goed. We waren veel aanwezig en hebben ook nachtbewaking ingezet. Je zag af en toe wat excessen, maar over het algemeen ging het goed."

Het was een rustige kwakkelzomer in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Als Ben Kemper moet kiezen tussen een rustige zomer of overvolle stranden, is de keuze snel gemaakt. "Toch liever drukke stranden, knetterend warme temperaturen en iedereen vol aan de bak. We voelen ons gastheer van het strand, dan wil je dat het vol zit en iedereen plezier heeft."

Lees ook: