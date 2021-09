Rijke Bevelanders investeerden in VOC en WIC ten tijde van slavenhandel

Afrikanen worden ingeladen in een ruim van een slavenschip (foto: Omroep Zeeland)

Bijvoorbeeld over de rijke meneer Van Straaten die in 1663 bij zijn overlijden zijn aandelen achterliet aan weeskinderen. Over kapitein Cornelis Vervenne die zijn slavenschip door een ontploffing kwijtraakte voor de kust van Ghana, met honderden doden tot gevolg. Of over de Vlissingse zeekapitein Lucas Pol die met eigen ogen de misstanden in de slavenhandel en slavernij zag en ze in ieder geval tegen zijn notaris vertelde.

'Ze moeten het geweten hebben'

Door mensen als Pol, kan het niet anders dan dat de Bevelanders met aandelen wisten waar hun investering voor gebruikt werd, betoogt De Klerk. "Mensen moeten hebben geweten hoe het er allemaal aan toeging", zegt hij in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Zeeuwse Kamer over slavernijverleden Bevelanden

Er waren ook tegengeluiden, felle tegenstanders van de slavernij zoals predikant Bernardus Smytegelt of de familie Van den Bosch, de grondlegger van Wilhelminapolder. "Zij leerden op de kostschool dat alle mensen gelijk zijn en dat slavernij uit den boze is", vertelt De Klerk. Die boodschap deelden ze ook met hun omgeving, totdat de slavernij en slavenhandel uiteindelijk afgeschaft werd.