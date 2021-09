'Neem je verrekijker mee': Eerste Zeeuwse waterbuffelkalfje laat zich eindelijk zien

Het waterbuffelkalfje is gezond en loopt al mee met de kudde (foto: Esther Linnartz via Het Zeeuwse Landschap)

Dat het jong nu pas op de foto staat is niet zo gek, vertelt Pepijn Calle, ecoloog bij Het Zeeuwse Landschap. "In het begin zit het jong een beetje verborgen in het riet en laten we het zoveel mogelijk met rust. Ook is de moeder nog heel waakzaam." Wel wordt het jong gemonitord om de gezondheid in de gaten te houden.

Positieve resultaten

De kudde waterbuffels komt oorspronkelijk uit de Noordwaard in de Biesbosch. In mei dit jaar zijn ze naar het Schor van Baalhoek in natuurgebied Saeftinghe gehaald, om verruiging van het gebied tegen te gaan. Het is de eerste keer dat er waterbuffels in Zeeland worden ingezet.

De komst van de buffels is onderdeel van de Natura2000 herstelmaatregelen. De waterbuffels moeten een gebied van zo'n twintig hectare onderhouden door het te begrazen. Omdat ze het vele riet en andere ruwe vegetatie opeten, kunnen andere planten groeien zoals kweldergras, zeekraal, lamsoor en zeeweegbree. Die planten bieden op hun beurt weer meer kansen voor broedvogels zoals de tureluur.

Volgens Calle zien de resultaten er vooralsnog positief uit: "De buffels eten heel veel riet, waardoor er meer licht op de bodem schijnt. Daardoor komt er een steeds rijkere vegetatie, je ziet echt al grote veranderingen."

'Neem een verrekijker mee!'

Wie het waterbuffelkalfje met eigen ogen wil bewonderen kan naar de dijk bij Kruispolderhaven. Tegen de dijk staat een drinkbak waar je ze goed kunt zien, als je geluk hebt. "Neem voor de zekerheid wel een verrekijker mee", tipt Calle.