Boek over 'De Zwarte Panter' uit Goes: 'Frans de Munck was ook nu een ster geweest'

De Munck maakte in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw naam als keeper. Hij begon in zijn geboorteplaats Goes, maar zijn carrière bracht hem door heel Nederland. In 1958 werd hij kampioen met het Utrechtse DOS en De Munck stond 31 keer onder de lat voor het Nederlands elftal.

Matty Verkamman (1951) was te jong om De Munck bewust mee te maken, maar kreeg later nog veel over zijn beroemde streekgenoot te horen. "Collega's zeiden altijd dat hij de beste keeper is die we in Nederland ooit gehad hebben", vertelt de sportjournalist uit Kats.

Icoon binnen en buiten de lijnen

Onder de lat groeit De Munck uit tot een icoon. Vanwege zijn katachtige reddingen in het doel, donkere haardos én zwarte keeperstenue krijgt hij de bijnaam De Zwarte Panter. "Het was een prachtige vent om te zien, dat wist hij zelf ook wel, en dat maakte hem geliefd bij het publiek."

Frans de Munck vangt als keeper van DOS een bal (foto: ANP)

Volgens Verkamman was De Munck zijn tijd ver vooruit. "Hij had de uitstraling en status van een filmster. Wat dat betreft had hij prima gepast in het huidige voetbal." De sportieve charmeur ontstijgt zelfs zijn sport, als hij in 1954 figureert in een Duitse film.

Frans de Munck was een man van mysteries" Auteur Danny van der Linden schreef een boek over de oud-doelman uit Goes

Danny van der Linden, die de biografie over de oud-doelman schreef, kwam ook zulke verhalen over De Munck tegen. "Bekend is ook het verhaal over de Amerikaanse filmster Jayne Mansfield. Voor een wedstrijd van DOS kreeg Frans van haar een kus op de middenstip", zegt de auteur. Voor zijn boek sprak hij met familie van De Munck. "Het was ook een man van mysteries. Ik heb ze niet allemaal ontrafeld, maar er zijn toch genoeg mooie verhalen naar boven gekomen."

'Geen saaie kloris'

Verkamman verheugt zich op het boek, dat begin oktober verschijnt. "Frans is natuurlijk geen saaie kloris geweest en dat gaat het boek dus waarschijnlijk ook niet worden. Vooral het hoofdstuk 'Frans en de vrouwen' ben ik toch wel erg nieuwsgierig naar."

Van der Linden hoopt de in 2010 overleden De Munck mooi, maar eerlijk geportretteerd te hebben. "Of hij er zelf blij mee zou zijn geweest, weet ik natuurlijk niet. Maar ik heb hem tijdens het schrijven toch wel een beetje leren kennen. Ik denk dat hij trots zou zijn geweest dat er een boek verschijnt, maar dat geldt niet voor alles wat ik heb opgeschreven."