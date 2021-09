Adrz ziet spoedgevallen flink toenemen: 'Het is gissen naar de oorzaak'

Het afgelopen anderhalf jaar had het ziekenhuis het druk met het behandelen van coronapatiënten: "Dat is op dit moment eigenlijk rustig. We zien nu veel meer patiënten die met spoed binnenkomen. Het gaat dan vooral om botbreuken, met name aan de heupen. Ook doen we veel buikoperaties, vaatoperaties en operaties aan het pees- en zenuwstelsel", legt Van den Hoek uit.

E-bikes zijn hofleverancier van ongevallen

Een echte verklaring voor de grote toename van spoedpatiënten heeft Van den Hoek niet, maar hij kan er wel naar gissen: "Meer mensen recreëren in eigen land. Die toeristen laten zich hier behandelen. Ook de verkoop van E-bikes heeft een hoge vlucht genomen en elektrische fietsen zijn hofleveranciers van ongevallen."

Orthopedisch chirurg Jan-Arie van den Hoek ziet de spoedgevallen in het Adrz toenemen (foto: Omroep Zeeland)

Door de toename van het aantal spoedgevallen, moet het ziekenhuis operaties uitstellen en helaas ook patiënten afbellen: "Op de intensive care liggen de bedden de afgelopen tijd vol of bijna vol. Mensen moeten na een operatie bijkomen. Door de drukte kan dat nu niet op de IC, dus moeten we extra bedden inrichten op een andere afdeling. Daar heb je dan weer personeel voor nodig, dat je vervolgens niet kan inzetten in de operatiekamers."

Van den Hoek betreurt het dat operaties door de drukte uitgesteld moeten worden: "Dat is iets waar we ongelofelijk van balen." De komende weken gaat het ziekenhuis op zoek naar een oplossing om zoveel mogelijk operaties door te kunnen laten gaan.

ZorgSaam ziet geen toename van spoedgevallen

De afdeling Spoedeisende Hulp bij Adrz is veel groter dan bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. In dat ziekenhuis is dan ook geen toename geconstateerd op de Spoedeisende Hulp.