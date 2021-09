Evelien vanuit Oostenrijk: 'Zeeuwen let op: de skipas wordt honderd euro duurder'

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

Getest, gevaccineerd of genezen, dat moet je in Oostenrijk kunnen laten zien, wil je toegang voor de skigebieden, maar ook voor iedere andere vrijetijdsbesteding. "Komende winter zal het wel weer even wennen worden met al die toeristen", zegt Evelien. "Het is dat wij weten waar en hoe laat we op de piste moeten zijn, maar als we teruggaan naar een skiseizoen van voor corona, dan zal het wel weer vechten worden. "Nee dat stukje berg is van mij", grapt Evelien.

Evelien merkt dat de coronaregels van de afgelopen twee jaar effect hebben gehad op de prijzen in Oostenrijk. Daar kan ze zich boos over maken. "Ja ik ben boos, want de parkeergelegenheden zijn duurder geworden en voor de skipas kan je ook honderd euro extra neerleggen. Dus denk daar vast aan als je een skivakantie op de planning hebt."