Muziekschool leent instrumenten uit aan scholieren: 'We hebben er nóg meer nodig, wie schenkt er aan de instrumentenpot?'

"Op deze manier kunnen we daar verandering in brengen en is het straks mogelijk voor alle Zeeuwse basisschoolleerlingen om kennis te maken met een muziekinstrument", zegt Vroegindeweij.

Violen, gitaren, keyboards, in totaal heeft de directeur vijftienhonderd instrumenten verzameld. "Sinds vorige week hebben we veel instrumenten gekregen van muziekwinkel Bax en stichting Toonbeeld", vertelt hij. Volgens hem bevordert muziek maken het algemene leerproces: "Als je met instrumenten werkt, creëer je een fijne motoriek en wordt de creativiteit van een kind gestimuleerd waardoor ze gelijk beter gaan leren."

Enthousiaste reacties

De reacties van basisscholen stromen binnen. "We hebben al 210 aanvragen dus nu is het een kwestie van docenten regelen en voldoende instrumenten hebben", zegt Vroegindeweij. Die vijftienhonderd zijn er bij lange na niet genoeg. "Vandaar dat we een oproep doen aan iedereen die nog een instrument op zolder heeft liggen en er niets mee doet, deze kan schenken aan het muziekdepot."

Robert Vroegindeweij is blij met het aantal muziekinstrumenten die hij heeft verzameld voor zijn muziekdepot (foto: Omroep Zeeland)

Vooralsnog worden de ingebrachte instrumenten alleen uitgeleend aan scholen, maar Vroegindeweij hoopt dit in de toekomst verder uit te breiden. "We hebben genoeg ruimte in de kelder om ook een werkatelier te maken. Het idee is dan dat mensen vanaf de Kuiperspoort via luiken naar binnen kunnen kijken en kunnen zien hoe instrumenten worden gerepareerd. Aan de andere kant komt een tochtportaal met een balie waar mensen instrumenten kunnen lenen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat een muziekinstrument lenen voor iedereen toegankelijk wordt", aldus Vroegindeweij.