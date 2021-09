Metamorfose fietstunneltje Terneuzen af: van eng en donker naar stadspanorama

Kunstenaar Arijan van Wijngaarden in de door hem gepimpte fietstunnel (foto: Omroep Zeeland)

Na drie weken hard werken door verschillende kunstenaars is het kunstwerk van in totaal bijna 70 meter klaar. Van Wijngaarden kijkt er met gepaste trots naar. "Het is wel geworden wat ik had gehoopt", zegt hij stralend. "Het was hier vuil en vies met veel graffiti. Veel oude mensen maken gebruik van het tunneltje en die hebben dan een onveilig gevoel. Dat is nu hopelijk over."

Twee ideeën in een

Toen Van Wijngaarden zijn idee indiende bij de gemeente Terneuzen had hij twee doelen. "Omdat het tunneltje ondergronds gaat, wilde ik ook wat dingen ondergronds zichtbaar maken. Dus eigenlijk een soort drie lagen: lucht, land en ondergronds. Daarnaast is het zo dat het tunneltje van het land naar de zeedijk loopt en ook dat wilde ik zichtbaar maken in het ontwerp. Daar zitten vier elementen in: de Schelde, het strand, de dijk en het achterland.

Arijan van Wijngaarden over het opgeknapte fietstunneltje in Terneuzen:

Stadspanorama

Wie goed naar de schildering in de tunnel kijkt kan ook veel kenmerkende dingen voor Terneuzen ontdekken. "Er zitten allerlei contrasten tussen wonen, werken en recreëren in. We hebben bijvoorbeeld Dow met het bekende vlammetje, maar ook de Westerscheldedijk, het stadhuis en de waterfrontflat."

En de neuzen van Terneuzen? Is Van Wijngaarden die vergeten? "Nee, die zijn bewust weggelaten. Die neuzen zijn eigenlijk iets wat ik had verzonnen, maar waar de gemeente sneaky mee vandoor gegaan is. Dus ik dacht laat ik die maar weglaten. Maar misschien kunnen we ze er later nog eens bijschilderen", zegt de kunstenaar met een knipoog.