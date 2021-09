Op hoop van zegen: VR-kijkers na vernielingen voor de derde keer gerepareerd

De virtual reality-kijker in Sluis is al drie keer ten prooi gevallen aan vernielzucht. (foto: Westtoer)

De toeristische dienst van de provincie West-Vlaanderen werd de afgelopen weken, na de start van het bijzondere project Verdwenen Zwinhavens, horendol van de vele vernielingen aan de kijkers langs de grensoverschrijdende fietsroute. Onder meer in Sluis, maar ook in Damme en Brugge sneuvelden de lenzen van de kijkers meer dan eens. Moedwillig, weet projectmanager Hannelore Denolf van Westtoer, "want er is behoorlijk wat kracht nodig om de lenzen te beschadigen".

'VR-kijker is geen verrekijker'

Ze denkt dat er in Brugge sprake is van baldadige jongeren. Maar in Sluis, waar de kijker ten noorden van Sluis aan het rustige Maenhoutsdijkje staat, vermoedt Denolf dat het zomaar een omwonende zou kunnen zijn die de kijker kapotmaakte. "Misschien gelooft hij of zij dat de kijker een verrekijker is en voelt deze persoon zich bespied."

Boos en teleurgesteld

De gemeente Sluis laat weten dat ze 'boos en teleurgesteld is dat zo'n mooi project op deze manier kapot wordt gemaakt'. "We onderzoeken de mogelijkheden om toekomstige schades te voorkomen", reageert een woordvoerder. "De kijker maakt geen beeld van de huidige omgeving maar brengt de bezoeker terug in de tijd. Er worden geen beelden opgeslagen of opnames gemaakt. De kijkers zijn enkel bedoeld om een virtual reality beeld te creëren."

Met speciale VR-kijkers worden de verdwenen Zwinhavens en kastelen tot leven gebracht, onder meer in Sluis. (foto: Jan Darthet)

Het project Verdwenen Zwinhavens laat bezoekers de Zwinstreek (het gebied tussen Sluis, Damme, Knokke-Heist en Brugge) op een bijzondere manier beleven; onderweg, tijdens een speciale fietsroute en in de tijdelijke expositie in het Zwin Natuur Park. Al eeuwen verdwenen Zwinhavens, bijvoorbeeld die van Monnikerede, en kastelen worden via virtual reality tot leven gebracht.

Schadeverzekering vergoedt geen kwade opzet

Inmiddels heeft Westtoer een schadeverzekering afgesloten, maar 'kwade opzet' wordt niet vergoed. Herstel kost honderden euro's. "En de verzekering blijft natuurlijk niet eindeloos vergoeden."

Denolf hoopt dat mensen de lenzen na de recente herstelwerken nu echt met rust laten. Zeker nu het project is genomineerd voor een internationale prijs. Een delegatie van de Universiteit Gent vertrok vanmiddag naar Venetië voor de bekendmaking van de award voor de beste 'Heritage in Motion'. De initiatiefnemers zijn in spannende afwachting. "Dan zou het heel zuur zijn als we opnieuw met vandalisme te maken krijgen."

