Goedemorgen! Prinsjesdag, gratis bomen en een crimineelvrije toekomst

Voorbereidingen in de Grote Kerk in aanloop naar Prinsjesdag. (foto: ANP)

In de Troonrede gaan we natuurlijk verschillende toekomstplannen horen. De Zeeuwse Milieufederatie heeft ook een bepaalde kijk op de toekomst. Groen, groen en nog eens groen, zo zou de ZMf onze provincie het liefst zien. Daarom kun je vandaag gratis bomen voor in je tuin bestellen.

Laaghangende mist boven de Zeeuwse duinen (foto: Hanneke van der Warf)

'Met de bomen in je tuin help je mee om de doelstelling van Plan Boom te halen, namelijk 380.000 nieuwe bomen in Zeeland; voor elke Zeeuw een boom', schrijft de organisatie op de website. De organisatie Plan Boom wil dit jaar 10 miljoen bomen geplant hebben 'voor een groener, gezonder en mooier Nederland'.

Lessen over criminaliteit van ex-crimineel

En dan van het ene mooie ideaal naar het volgende: leerlingen van het Zwin College in Oostburg krijgen vandaag gastlessen met het thema criminaliteit van Paul Spruit. Spruit heeft zelf meerdere jaren in gevangenissen en TBS doorgebracht en ziet het nu als zijn missie om ervaringen en verhalen te delen met jeugd om de jongeren 'voor het slechte pad te behoeden'.

Dit is een boodschap voor de rest van hun leven" Rotary Club Oostburg

De Rotary club Oostburg is initiatiefnemer van de gastlessen en wil graag iets extra's doen voor de jeugd in de streek. "In samenspraak met het Zwin College is het idee geboren om een lezing te organiseren. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van Rotary is het doel om de bovenbouw leerlingen van 't Zwin College 'een boodschap' mee te geven voor de rest van hun leven."

Prestigieuze prijs

In Venetië wordt vanmiddag bekend of het project Verdwenen Zwinhavens een prestigieuze prijs wint: de Europese Heritage in Motion Award. Professor historische archeologie Wim De Clercq aan de Universiteit in Gent doet al bijna tien jaar onderzoek naar de Zwinhavens. De Heritage in Motion is een multimedia wedstrijd voor makers van films, games, apps en websites die gaan over de geschiedenis van Europa.

In Dishoek wordt het strand opgespoten (foto: Jan Berghout)

Het weer

Er zijn vandaag perioden met zon maar er komen ook wel weer wat wolkenvelden voor. Het blijft droog en het wordt ongeveer 19 graden, bij een zwakke noordoostenwind, vanmiddag draaiend naar noord. Morgen wordt het zonnig en 20 graden. Donderdag krijgen we meer bewolking en misschien een spatje regen, bij 18 graden. De westenwind wordt dan (vrij) krachtig (5-6). Vanaf vrijdag volgen weer wat hogere temperaturen van 20 tot 22 graden, met geregeld zon en overwegend droog weer.