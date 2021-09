'Kies voor korte pijn en haal de dijk Perkpolder weg'

Wie is aansprakelijk als Waterzande dreigt te mislukken, vragen commissieleden in Hulst zich af. (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer dat gebeurt, verwacht de PvdA'er, krijgt ook de ontwikkeling van de woonwijk Waterzande op en rond het voormalige veerplein 'een mooie kans om succesvol te worden'. En anders moet Hulst Rijkswaterstaat aansprakelijk stellen als de ontwikkeling van het plan Perkpolder niet doorgaat, zo betoogde hij gisteravond tijdens de raadscommissie Algemeen Bestuurlijk Zaken van de gemeente Hulst.

Mythes tackelen

Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst deelt de zorgen van veel inwoners over de vervuiling van de dijk en de gevolgen die deze heeft voor Waterzande. Volgens hem gaan er echter op dit moment veel mythes rond, die niet blijken te kloppen volgens de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan.

Ook Mulder werd afgelopen week - net als volgens hem gedeputeerde Pijpelink - onaangenaam verrast door de presentatie door Rijkswaterstaat van de mogelijke scenario's voor aanpak van de met thermisch gereinigde grond vervuilde dijk. Hulst was nog niet op de hoogte van het recente rapport van Royal Haskoning waarin het afgraven van de dijk niet als de beste oplossing wordt gezien.

Mulder wil het rapport eerst goed bestuderen en de gemeenteraad zo snel mogelijk bijpraten over de stand van zaken rond de dijk. In een openbare bijeenkomst wil hij ook het gesprek aangaan met omwonenden. Er is hem veel aan gelegen om geruchten die rondgaan 'die kant noch wal raken' te ontzenuwen. "Tot op de dag van vandaag blijkt niet dat de TGG schadelijk is voor de volksgezondheid."

Aanmodderen

Het kan volgens PvdA-commissielid De Kort best zo zijn dat de vervuiling - nog niet - direct gevaarlijk is voor de omgeving; maar die discussie zal - vreest hij - steeds boven plan Perkpolder blijven hangen. "Daarom moet soms gekozen worden voor de radicaalste oplossing, al is die niet gebaseerd op feiten. Anders blijf je aanmodderen."

Ook andere leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken wilden maandagavond opheldering over wie nu de knoop doorhakt over de dijk en wie aansprakelijk is voor de gevolgen. Volgens Mulder moet niet Hulst, maar Rijkswaterstaat uiteindelijk zeggen wat er met de dijk moet gebeuren. Over wie er aansprakelijk is, wilde hij geen uitspraken doen. "Hulst zit nog in een juridisch traject, daar lopen nog onderzoeken naar."