Kustmarathon geeft Zeeuwen onverstandige kriebels

De Stormvloedkering, het strand, de duinen en vaak ook het weer zorgen ervoor dat de Kustmarathon misschien wel het ultieme Zeeuwse evenement is. Sommige mensen die de hardlopers en wandelaars op televisie of vanaf de kant zien zweten raken geïnspireerd. Ze nemen tijdens de marathon het besluit ook te gaan hardlopen en volgend jaar mee te rennen. Maar is dat wel verstandig? Kan je lijf dat wel aan en is het niet te snel?

Neem de tijd

Atletiektrainer Jan de Wilde van Prorunning is daar duidelijk over: "Als je nog niet hardloopt doe je er beter aan je lijf eerst te laten wennen. Ga eens drie jaar op een verantwoorde manier trainen. Leer je lijf kennen, je snelheid verbeteren en je spieren moeten ook aan de inspanning wennen. Als je dat niet doet is de kans dat je geblesseerd raakt wel heel groot en dan loop je de marathon misschien wel nooit. Als je het rustig opbouwt loop je minder kans op blessures en geniet je ook veel meer van de marathon."

Hardloper en sportfysiotherapeut Erwin Adan (foto: Sandy Pleyte)

Erwin Adan is zelf fanatiek hardloper. Hij werd in de laatste editie tweede in de Kustmarathon maar in het dagelijks leven werkt hij als sportfysiotherapeut in Middelburg. Ook hij heeft een duidelijk advies voor mensen die binnen een jaar vanuit het niets een marathon willen gaan hardlopen. "Het kan wel, maar ik zou het niet aanraden. Ga eerst eens een tien kilometer lopen en een halve marathon. Als je lijf daar goed op reageert, dan kan je langzaam overstappen richting de marathon."

Spitsuur bij fysiotherapeut

Bij Adan in de praktijk is het de laatste weken voor de marathon extra druk: "Veel mensen zijn heel fanatiek geweest met trainen de afgelopen tijd. Als ze dan iets voelen raken ze in paniek en besluiten ze vaak toch nog even langs te komen."