Cees (93) apetrots op zijn eerste expositie, maar hij kan er zelf niet naar kijken

Op de begane grond bij Galerie T hangt één schilderij van Cees Pluijgers, waar hij met zijn rolstoel trots bij kan zitten. "Deze blijft hier hangen", zegt ie. "Als dank dat ze hier een expositie maken van mijn werk."

Cees Pluijgers (93) is apetrots op zijn eerste expositie (foto: Omroep Zeeland)

Het is ook direct het enige schilderij dat Pluijgers in Galerie T zelf kan zien hangen. De expositie is in de kelder en daar kun je alleen komen door een steile trap af te lopen. Voor Cees met z'n rolstoel een kansloze missie. "Maar dat is niet erg", vindt de kunstenaar. "Mijn zoon heeft de expositie gefilmd en aan mij laten zien. Dus ik weet toch dat het er mooi uitziet."

Als ik teken en schilder dan ga ik minder gauw dood" Kunstenaar Cees Pluijgers

Pluijgers tekent en schildert al zolang hij zich kan herinneren. "Als kleine jongen tekende ik altijd grote haaien die vissen opaten", herinnert hij zich. "En ik ben het eigenlijk altijd blijven doen." Het was wel altijd een hobby. Pluijgers was tot 57e werkzaam in het bankwezen. Maar de enorme liefde voor zijn hobby is altijd groot gebleven en het vlammetje brandt onverminderd door. "Het afgelopen jaar heb ik nog vier boekjes vol met tekeningen gemaakt. Bijna allemaal van Rotterdam, de stad waar ik zo van hou. Dat komt neer op een of twee tekeningen per dag."

Cees Pluijgers (93) over zijn eigen expositie

Stoppen met tekenen is dan ook geen optie voor de bejaarde kunstenaar. "Ik ga zo lang mogelijk door, want als ik teken en schilder ga ik minder gauw dood. En ik wou nog maar even doorgaan." De expositie van het werk van Pluijgers is nog tot en met donderdag te bekijken in Galerie T in Middelburg en hij hoopt dat veel mensen komen. "Ja, dat ik erg leuk vinden. Dat is de ijdelheid des mensen."