Zeeuwse Milieufederatie ontketent stormloop door bomen weg te geven: 'Drieduizend in een half uur'

Behalve dat het een steentje bijdraagt, is de actie van ZMf en een aantal andere natuurorganisaties en gemeenten misschien ook een druppel op een gloeiende plaat, beaamt ook Melissa Ernst van de ZMf. "Maar het zijn er straks misschien toch mooi weer vierduizend boompjes bij", zei ze vanochtend nog voordat de actie van start ging in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. Dat is het aantal bomen en struiken dat ZMf in samenwerking met een aantal andere natuurorganisaties en gemeenten weggeeft.

Het idee om bomen weg te geven komt oorspronkelijk uit de koker van het landelijke platform Plan Boom, dat tien miljoen bomen wil planten voor 'een groener, gezonder en mooier Nederland'.

Boswilg en wilde liguster

Zeeuwen kunnen kiezen uit zes bomen en vier struiken, variërend van boswilg tot wilde liguster. "Het zijn inheemse bomen en struiken, die zijn belangrijk voor onze biodiversiteit. Je mag er maximaal zes kiezen", zegt Ernst.

Bestel maar

De bomen zijn sinds 09.00 uur vanochtend te bestellen via de website van de ZMf. De bestelde boompjes - tussen 20 en 120 centimeter groot - kunnen op zaterdag 11 december inclusief plantinstructies worden opgehaald in Scharendijke, Kamperland, Goes, Borssele, Middelburg, Groede en Sint-Maartensdijk. "Binnen een half uur waren we er al drieduizend van de vierduizend kwijt. Het zou mooi zijn als er meer leven, meer groen komt in de Zeeuwse tuinen. Zelf ga ik voor de groene hazelaar."

Het is de vraag of ze op tijd was, want zoals gezegd liep het storm op de website van de ZMf. 'Bestelformulieren voor inwoners van Goes en 'overig Zeeland' zijn van de website gehaald omdat we onze voorraad bomen en struiken eerst goed moet inventariseren', stond vanochtend op de website te lezen.