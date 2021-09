Ouders en kinderen willen een pumptrackbaan in Nieuwvliet of Cadzand

Anouk op de pumptrackbaan in Domburg. (foto: Ilona Dieleman)

Het is een wens die bij Anouk (12), Rick (10) en Tijn (10) leeft. Zij testten onlangs de pumptrackbaan in Domburg en waren wild enthousiast. Ilona Dieleman uit Nieuwvliet, moeder van Rick en Anouk, heeft samen met een andere ouder, Daniël Harpe uit Cadzand het initiatief genomen voor realisatie van de pumptrackbaan.

Wat is een pumptrackbaan

Voor wie deze speelvoorziening niet kent, een pumptrackbaan is een parcours van asfalt, vol bulten en hobbels, voor iedereen met een crossfiets, stepje, skates of skateboard.

Het is dus geen skatebaan van metaal, die we uit andere Zeeuwse plekken kennen. Domburg heeft nog niet zo lang een pumptrackbaan en ook in Krabbendijke en Renesse gaan stemmen op voor zo'n populaire baan.

Nieuwvlietse kinderen testen pumptrackbaan in Domburg (foto: Ilona Dieleman)

Volgens Dieleman staat de leefbaarheid in de gemeente onder druk. "Er worden veel huizen in de gemeente gebruikt als tweede woning, waardoor er weinig jonge gezinnen terecht kunnen", vertelt ze.

'Het is maar een saai dorp'

In Nieuwvliet zijn er volgens Dieleman amper speelvoorzieningen. Sinds het schoolplein bij de vroegere basisschool is verdwenen en heeft moeten plaatsmaken voor een parkeerterrein voor het dorpshuis, is het maar saai in het dorp, vinden veel kinderen.

"Vóór de zomer hebben de kinderen aan de burgemeester en de wethouder verteld dat ze meer willen dan een zandbak. Kom maar met een voorstel, zeiden de bestuurders", vertelt moeder Ilona.

Alleen maar voordelen

Een pumptrackbaan heeft alleen maar voordelen, meent zij. Zo'n voorziening brengt de jeugd in beweging, is bedoeld voor jong én oud, trekt jonge gezinnen naar de dorpen en de gehele gemeente kan ervan meeprofiteren.

In Cadzand klonken in de afgelopen periode dezelfde geluiden, vandaar dat de dorpelingen de krachten hebben gebundeld. Mogelijk sluit ook Groede zich nog aan. Een voorkeur voor een locatie is er nog niet. "We willen die discussie nog openlaten."

Een petitie

Een petitie moet de gemeente Sluis over de streep trekken. Op 18 oktober is er een gesprek gepland. Voor die tijd wil de Facebookgroep Speelinitiatief Gemeente Sluis zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen.