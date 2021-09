Corona in Zeeland: 38 nieuwe besmettingen en geen overlijdens

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

In zowel Vlissingen als Terneuzen zijn de meeste positieve coronatests geregistreerd. In beide gemeenten werden zeven nieuwe gevallen gemeld. Middelburg volgt met zes nieuwe besmettingen.

Coronacijfers per gemeente per dag

vr 17 sep za 18 sep zo 19 sep ma 20 sep di 21 sep Borsele 3 2 0 3 3 Goes 0 2 5 11 3 Hulst 1 1 1 2 1 Kapelle 1 1 1 0 0 Middelburg 2 0 2 5 6 Noord-Beveland 0 0 0 0 0 Reimerswaal 1 3 4 1 4 Schouwen-Duiveland 0 0 3 1 2 Sluis 3 1 0 0 3 Terneuzen 4 5 6 6 7 Tholen 4 3 5 4 2 Veere 1 0 1 1 0 Vlissingen 2 4 3 2 7 totaal Zeeland 22 22 31 36 38

De gemeente Noord-Beveland telt opnieuw nul nieuwe coronabesmettingen. Dat is de gemeente waar het langst geen nieuwe besmettingen zijn gemeld. In Kapelle is het vandaag de tweede dag dat er geen nieuwe besmettingen zijn bijgekomen.

Ziekenhuisopnames

Er is het afgelopen etmaal niemand met corona in het ziekenhuis opgenomen. Ook al neemt het aantal nieuwe besmettingen ten opzichte van het gemiddelde iets toe, de zevendagenlijn stijgt alleen licht op Walcheren. In de andere regio's blijft hij nagenoeg gelijk of daalt hij zelfs iets.

Met de zevendagenlijn (of 'voortschrijdende week') wordt per dag het totaal van de afgelopen zeven dagen in een regio opgeteld. Daarmee wordt vermeden dat je naar (toevallige) incidentele pieken of dalen in de grafiek kijkt. Je ziet met die lijnen de werkelijke trend.