Feest bij Zeeuwse Adrienne in Australië

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

Het bosbrandseizoen staat op het punt van beginnen. "Dit is het werk waar we in gespecialiseerd zijn. Dus het is mooi dat het zich op deze manier nu uitbetaalt en wij het contract hebben gekregen", zegt Adrienne.

De brandgangen die haar bedrijf gaat aanleggen zijn nodig, omdat de West-Australische regering wil voorkomen dat de snelweg nog een keer afgesloten wordt door een overslaande bosbrand. "Dan ligt de hele staat stil, dat willen ze te allen tijde voorkomen."

Extra mensen en machines

Het werk kan meteen beginnen en kan maanden duren. "Als de vlam in de pan slaat, dan moeten we er weg zijn." Ondertussen gaan de werkzaamheden aan de weg die ze zo'n zeshonderd kilometer verderop aan het aanleggen zijn 'gewoon' door. "Ook dat werk breidt uit en de oppervlakte waarin we die brandgangen aanleggen kan ook nog groter worden. Ik ben druk bezig meer mensen aan te nemen en aan het kijken of we genoeg machines hebben. Anders moeten we er extra aanschaffen.

Luister hier het gesprek met Adrienne terug