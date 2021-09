Zeeland nauwelijks in Miljoenennota, maar Zeeuwse bestuurders tevreden

Wie in de Miljoenennota 2022 nota zoekt naar de woorden 'Zeeland' en 'Zeeuws' zoekt voor niets. Ze staan er geen enkele keer in. Wel wordt in de bijlage bij die nota 'Zeeland' achttien keer genoemd, alle keren gaat het om het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne. Een voor Zeeland belangrijke term als 'kernenergie' - denk aan Borssele - komt in de Miljoenennota niet aan bod. Datzelfde geldt voor het woord 'Kanaalzone'.

Intervence

Anders is dat voor een meer algemene term als 'jeugdzorg'. De term wordt vijf keer genoemd in de Miljoenennota. De problemen die gemeenten in Nederland hebben gehad met de betaalbaarheid van jeugdbeschermingsorganisaties zijn goed doorgedrongen tot Den Haag. Met name in Zeeland speelde dit probleem met jeugdbeschermingsorganisatie Intervence. Op pagina 38 van de Miljoenennota staat te lezen:

"De jeugdzorg moet worden hervormd voor de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Sinds 2015 is het stelsel voor de jeugdzorg flink gewijzigd. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor goede zorg voor de jeugd. Deze transformatie van de jeugdzorg is nog onvoldoende gerealiseerd en het huidige stelsel is door sterk stijgende uitgaven en oplopende wachtlijsten onhoudbaar. Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om op tijd passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben."

Eerder was al bekend dat het Rijk hiervoor 1,3 miljard euro uittrekt. Zeeland krijgt hiervan 26 miljoen euro, maar de gemeenten hadden eigenlijk gehoopt op meer.

Fondsen voor Zeeuwse woningmarkt

Over de plannen voor de woningmarkt in zijn algemeenheid is optimisme bij gedeputeerde wonen Dick van der Velde: "Fondsen die in het verleden beschikbaar werden gesteld door het Rijk waren voor ons wat minder bereikbaar. We hebben dat echt aangekaart. Ik hoop natuurlijk dat deze fondsen voor ons nu wel bereikbaar zijn."

Voor achterstanden in het onderwijs wordt landelijk acht miljard euro beschikbaar geteld. Gedeputeerde onderwijs Harry van der Maas is daar blij mee: "Ik vind dat enorm belangrijk. Je wilt dat alle kinderen goed onderwijs ontvangen. Hier en daar zijn toch gaten gevallen. Dat moeten we echt wegwerken en dat kan met een deel van dat geld."

Kansen voor waterstof in Zeeland

In Zeeland zijn grootse plannen voor de realisering van een waterstoffabriek. De Deense energiereus Ørsted wil de grootste waterstoffabriek uitgerekend in onze provincie bouwen. Ook het demissionaire kabinet is enthousiast over deze energievorm:

"Het kabinet trekt 1,3 miljard euro uit voor subsidies voor infrastructuurprojecten op het terrein van waterstof en warmte. Hiervoor is een bijdrage van de overheid nodig en wordt op korte termijn een investeringsbesluit verwacht."

Gedeputeerde economie Jo-Annes de Bat reageert hierop: "Belangrijk is dat we als Zeeland onze eigen plannen gereed hebben liggen. Die zijn samen gemaakt met de industrie en havenbedrijf North Sea Port. Dat de regering geld voor infrastructuur en ontwikkelingen van het kennisgebied wil uitrekken, maakt dat die plannen nu ook uitvoerbaar worden."

Minister Wopke Hoekstra van financiën met het koffertje (foto: ANP)

Ik denk dan als gedeputeerde in Zeeland: kom maar op. Blij dat het erkend wordt."" Anita Pijpelink, gedeputeerde klimaat

In de Troonrede die de koning voorlas werd nog eens duidelijk dat het kabinet van klimaatverandering een speerpunt maakt. Vorige week lekte al uit dat het kabinet de komende jaren hiervoor miljarden uittrekt. Gedeputeerde klimaat Anita Pijpelink is blij met de aandacht voor dit onderwerp: "De Koning noemde ook een bedrag van zeven miljard. Ik denk dan als gedeputeerde in Zeeland met de portefeuille water en klimaatadaptatie: kom maar op! Want we hebben inderdaad een opgave. We stropen onze mouwen op. Blij dat het erkend wordt."

Stroom voor zeeschepen

In de Miljoenennota is te lezen dat 203 miljoen euro daarvan volgend jaar gaat naar maatregelen die op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen terug moet dringen. Dat moet onder andere gebeuren door sneller walstroom beschikbaar te maken voor zeeschepen. Hierdoor hoeven deze schepen hun motoren niet meer te laten draaien om het schip van stroom te voorzien, maar worden ze aan de wal 'opgeladen'.

Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor (foto: ANP)

Deze begroting is opgesteld door een regering die al sinds januari demissionair is. Dat is te merken aan de getemperde toon en de gematigde ambities die spreken uit de tekst. De 'duidelijke politieke keuzes' over landgebruik en koolstofvastlegging in de landbouw worden wel benoemd, maar niet gemaakt.

Ook de jeugdzorg moet volgens het demissionaire kabinet op de schop, maar hóe de jeugdzorg dan ingedeeld worden ingedeeld, laten ze aan een eventueel nieuw kabinet.

Algemene Beschouwingen

De plannen die vandaag zijn gepresenteerd krijgen of een vervolg of ze gaan helemaal niet door als een nieuw kabinet iets anders bedenkt. Maar dat neemt niet weg dat het Zeeuwse provinciebestuur een optimistische Prinsjesdag beleefde. De komende dagen geven de politieke partijen in Den Haag hun mening over de Miljoenennota tijdens de Algemene Beschouwingen.