Werk aan de weg in Goes, fietsomleidingen zorgen voor verwarring en frustratie

Een rondje door de wijk op de fiets laat zien dat het inderdaad een doolhof is van borden die naar elkaar wijzen. En dat in de stad die zich in 2008 'Beste fietsstad van Nederland' mocht noemen en in 2016 weer werd genomineerd.

Reacties op Facebook

"Was er iemand niet helemaal wakker bij het bedenken van de fietsomleidingen in Goes Noord?", schrijft een bewoonster op Facebook. Door wegwerkzaamheden zijn flink wat wegen en fietspaden afgesloten. Met gele bordjes worden omleidingen aangeduid, maar die blijken niet helemaal te kloppen.

"Ik zag het net ook bij de rotonde bij de apotheek", schrijft een andere bewoonster van de wijk. "Aan drie kanten een hek en maar ééntje open. Kan je de rotonde op, een rondje rijden, en dezelfde weg terug."

Leuke uitdaging

De logica is ver te zoeken. Maar toch kunnen de meeste bewoners van de wijk de lol er wel van inzien: "Leuke uitdaging van de gemeente Goes! Is er ook een prijs te winnen als het je lukt je weg te vinden?"

Fietsers worden in een doolhof omgeleid (foto: Omroep Zeeland)

Maar de Goesenaren laten zich niet uit het veld slaan. "Het moet toch gebeuren", zegt een bewoonster die we tegenkomen op onze fietsronde. "En we nemen nu de toeristische route naar het werk." Een meneer die met zijn fiets naast zich op een bankje zit, heeft er ook geen problemen mee. "Ach, de zon schijnt", zegt hij. "En ik ken de weg hier. We komen altijd weer terecht."