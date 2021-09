SOIF in de race voor titel 'leukste horecateam'

Het team, met eigenaar Annika (derde van links) (foto: Omroep Zeeland)

Eigenaar Annika Meijboom is hartstikke trots dat ze de finale gehaald hebben. "Er is schaarste in personeel, maar wij hebben ons team bij elkaar weten te houden tijdens de coronasluiting." Ze had een goed team staan, maar merkte de afgelopen maanden ook dat ze wat handjes te kort kwam. "Het was zo enorm druk. Toen merkten wij het pas. Maar je hebt er bedrijven bij die een aantal dagen dicht moeten omdat er te weinig mensen zijn."

Gasten ook blij met het team

Een mevrouw uit Vlissingen die net heeft plaatsgenomen krijgt een glaasje wijn uit handen van Nick Havermans. "Ik ben heel tevreden, ik heb niks op de bediening aan te merken. Ik kom hier regelmatig terug, juist vanwege de bediening. Ze denken goed met je mee. Ze maken wel kans om het leukste team te worden."

Het terras van het café restaurant in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Nick is blij met zo'n compliment. Hij werkt vier jaar bij het café restaurant. "Er is een fijne werksfeer, met leuke collega's. Het is voor mij het leukste team van Nederland." Zijn collega Lisanne Troije werkt er al bijna acht jaar: "We hebben een goede band als collega's met elkaar en delen ook persoonlijke dingen. We drinken na het werk nog wat, hebben regelmatig een uitje en zelfs buiten het werk om pakken we een terrasje met elkaar. Het voelt als een grote familie."

Jury overtuigen

Op de vraag hoe ze de jury gaat overtuigen dat zij écht het leukste team zijn zegt ze: "We laten gewoon zien hoe we met elkaar omgaan en hoe we elkaar motiveren. Eigenlijk is er geen uitleg voor nodig, wij zijn gewoon het leukste team!"

De wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van de Week van de horeca. Meer dan zestig bedrijven meldden zich aan voor de verkiezing, daar werden zes landelijke finalisten uit geselecteerd, waaronder SOIF.

"Het is een sterk horecateam", zegt Lennart Maas van de Week van de horeca over de beslissing van de jury om SOIF als finalist aan te wijzen. "Met ondernemers die ook voor hun team staan. Daar zijn zij een goed voorbeeld van." Donderdag komt een jurylid langs in Vlissingen. "Die kijkt naar wat het bedrijf aan training van het personeel heeft gedaan en aan behoud van het team de afgelopen tijd."

Aan het einde van die dag hoort SOIF of ze zichzelf daadwerkelijk het leukste horecateam van Nederland mag noemen.

