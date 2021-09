Van der Lijke handhaaft zich in top Tour de Bretagne

Nick van der Lijke (archieffoto) (foto: Riwal Cycling Team)

Dat Van der Lijke niet derde maar tweede staat in het klassement komt door bonificatiesecondes die de Zeeuwse wielrenner maandag veroverde. Van der Lijke eindigde in die eerste etappe als derde van een groepje van acht dat met twee minuten voorsprong op het peloton over de finish kwam. Dinsdag kwam de renner van Riwal Cycling in de voorste regionen van het peloton over de streep, waardoor hij tweede in het klassement bleef. De achterstand van Van der Lijke op leider Valentin Retailleau bedraagt slechts drie seconden.

Mobach

Jarno Mobach uit Philippine finishte in de tweede etappe vlak achter Van der Lijke en werd 14e. Na zijn 34e plaats in de openingsetappe staat de renner van Leopard Pro Cycling 27e in het algemeen klassement. De Tour de Bretagne duurt nog tot en met zondag.