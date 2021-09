GOES laat DOVO in leven en ligt uit de KNVB Beker

Kevin Hollander, trainer van GOES (foto: Orange Pictures)

DOVO kwam op sportpark Het Schenge het beste uit de startblokken. Na acht minuten spelen leken de bezoekers uit Veenendaal op voorsprong te komen. Matthijs van Nispen kon van dichtbij inschieten maar het uitgestoken been van GOES-doelman Matthew Lentink voorkwam de 0-1. Halverwege de eerste helft kwam GOES beter in de wedstrijd. Dat resulteerde in twee grote kansen tien minuten voor rust. Sylvio Hage bediende na een goede actie Gianni Tiebosch, maar die kreeg zijn voet niet genoeg achter de bal. Diezelfde Hage had twee minuten later pech toen hij op de paal schoot.

Wankelend DOVO

Een kwartier na rust was het wel raak voor GOES. Een overtreding op Huib van Hecke in het strafschopgebied van DOVO werd bestraft met een penalty en Tiebosch schoot de vanaf elf meter hard binnen. Na de 1-0 wankelde DOVO. GOES kreeg een paar keer de mogelijkheid de voorsprong te verdubbelen en de wedstrijd in het slot te gooien, maar de Utrechters bleven op de been.

Rekening gepresenteerd

In het laatste kwartier kreeg GOES de rekening voor de gemiste kansen gepresenteerd. Uit het niets zorgde Sabir Achefay met een geweldige uithaal voor de gelijkmaker. De 1-1 liet de wedstrijd kantelen. DOVO kreeg snel na de gelijkmaker al een grote kans en in de 83e minuut kopte Nick Hak DOVO op een 1-2 voorsprong. In de slotfase probeerde GOES uit alle macht een verlenging af te dwingen en slaagde daar nog bijna in toen Reza Maipauw in blessuretijd tegen de lat kopte.

Scoreverloop

1-0 Gianni Tiebosch (58/pen)

1-1 Sabir Achefay (75)

1-2 Mick Hak (83)

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Reza Maipauw, Julian van de Kreeke, Renzo Roemeratoe, Gianni Tiebosch, Sven Mbikulu, Huib van Hecke, Riad Elloukmani, Souffiane El Ouzanni (Guillaume Clinkemaillie/61), Sylvio Hage

Later vandaag kunt u op deze site beelden zien van GOES - DOVO.