Hoek weet in de beker ook niet te winnen

Ruben de Jager aan de bal voor Hoek in het competitieduel tegen SteDoCo (archieffoto) (foto: Orange Pictures)

De eerste kansen van de wedstrijd kwamen na ongeveer een kwartier spelen toen Joran Schröder uit een voorzet van Benjamin van Wanrooij net naast het doel van Hoek kopte. Aan de andere kant kreeg Hoek kort achter elkaar twee kansen, Rik Impens schoot over, Steve Schalkwijk zag zijn schot naast gaan.

Een paar minuten later was het wel raak toen Schalkwijk de diepte zocht en scoorde uit een voorzet van Giovanni Delannoy. Een kleine tien minuten na de openingstreffer verdubbelde Impens de score. Hij maakte de 2-0 na een goede voorbereidende actie van Schalkwijk. SteDoCo deed al snel weer iets terug, want Vincent Verheul schoot uit een afgeslagen corner in de rechter kruising en zorgde daarmee voor de aansluitingstreffer.

Kort voor rust kwam SteDoCo bijna nog op gelijke hoogte, maar Van Wanrooij zag zijn schot voorlangs gaan. Daarna kreeg Schalkwijk nog de kans op de 3-1, maar hij schoot een half metertje naast het doel. Met de 2-1 voorsprong ging Hoek de kleedkamer in.

Hoek ging gelijk vanaf de aftrap in de tweede helft op jacht naar het derde doelpunt. Delannoy kreeg een kans, maar schoot over het doel van SteDoCo. De ploeg van trainer Frans Adelaar wist een kleine tien minuten later de gelijkmaker op het bord te krijgen toen uit een lage voorzet vanaf de linkerkant Schröder scoorde. Hoek begon daarna meer aan te dringen en dat leverde enkele kansen en mogelijkheden op. Schalkwijk punterde de bal uit een voorzet van Impens net naast het doel. Impens en De Pauw waren ook nog dichtbij de 3-2,

Weer voorsprong weggegeven

Daarna was het aan SteDoCo dat via Schröder en Guy Dos Santos op voorsprong kon komen, maar ook zij verzuimden. Hoek-keeper Jordi de Jonghe redde daarna drie keer op inzetten van SteDoCo, maar moest de vierde keer capituleren. Giovanni Hiwat zorgde voor het winnende doelpunt voor de ploeg uit Hoornaar. Net als tegen FC Lissen en Harkemase Boys gaf Hoek ook tegen SteDoCo weer een voorsprong weg in de laatste minuten.

Scoreverloop

1-0 Steve Schalkwijk (19)

2-0 Rik Impens (28)

2-1 Vincent Verheul (34)

2-2 Joran Schröder (53)

2-3 Giovanni Hiwat (90)

Opstelling Hoek

Jordi De Jonghe ,Ruben de Jager, Alexander Embrechts, Niels de Pauw, Roycel James ,Jonathan Constansia ,Istvan Bakx, Karim Bannani (Jahrdell Constansia/82), Rik Impens, Giovanni Delannoy, Steve Schalkwijk

Later vandaag kunt u op deze site beelden zien van de wedstrijd Hoek-SteDoCo.