Hulst wil campagne tegen verkeersaso's, 'het knettert hier zo hard'

Inwoners van Hulst storen zich regelmatig aan het lawaai van getunede auto's. (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Hulst krijgt regelmatig klachten over geknal, geknetter, gescheur en getoeter van getunede en gepimpte auto's in de Hulster binnenstad of in de woonwijken en dorpen.

"Mensen zitten hier in het appartementencomplex bij goed weer op het balkon, maar dan kan je elkaar niet meer verstaan", vertelt inwoner Otto Vosveld, die net buiten de Hulster binnenstad woont. "Zo hard knettert het." Onlangs stuurde hij als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van zijn flat daarom een oproep naar de gemeente om het probleem op te pakken.

Probleem wordt erger

Burgemeester Mulder is bekend met het probleem. Hij wil er nu samen met de politie 'een projectje' van maken om de snelheidsduivels en herrieschoppers aan te pakken. Want dat het probleem erger wordt, daarover is hij het met de klagers eens.

Op heterdaad zijn deze vaak jonge bestuurders niet zo makkelijk te pakken, maar mensen kunnen wel de kentekens noteren." burgemeester Jan-Frans Mulder

Mulder denkt eraan een campagne te houden. "Een vooraankondiging dat een strengere aanpak binnenkort volgt", denkt hij. "Weet dat je een risico loopt", waarschuwt hij alvast. Want het kan maar duidelijk zijn, vindt hij: een auto tunen is tot op zekere hoogte legaal; te veel uitlaatgeluid en snelheidsovertredingen zijn dat niet.

"Op heterdaad zijn deze vaak jonge bestuurders niet zo makkelijk te pakken, maar mensen kunnen wel de kentekens noteren. We hebben dat enkele jaren geleden ook gedaan met de Hondaatjes Civic die door Hulst scheurden. Doordat we de kentekens gingen opschrijven, hield het gauw op. Daar ging al een afschrikwekkend effect vanuit."

Simpele oplossing: geef kentekens door aan de wijkagent

De oplossing is volgens hem vrij simpel. Hij roept de mensen op om de bewuste kentekens aan de wijkagent door te geven. Wanneer deze bij de politie bekend zijn, kan die een huisbezoek brengen voor een waarschuwing. Als dat niet helpt kan de Rijksdienst voor het Wegverkeer zo'n auto aan een inspectie onderwerpen. Dan is gesjoemel met de uitlaat volgens Mulder snel ontdekt.

"Mensen krijgen dan de tijd om de auto terug te bouwen in de oorspronkelijke staat, en anders wordt de auto van de weg gehaald."

Otto Vosveld (foto: Omroep Zeeland)

Inwoner Otto Vosveld wacht het af. "Of door die campagne..." Hij valt even stil. "Er zullen altijd mensen zijn die zich er wat van aantrekken. En als die problemen ook maar een klein beetje opgelost zijn, dan is dat mooi meegenomen. Maar of het echt zal helpen? Ik hoop het, maar ik ben er een beetje bang voor."