Goedemorgen! Hen wordt haan, Duitse taal en bekervoetbal

Een schaap op de dijk bij Burghsluis (foto: Laura Knol)

Een bijzonder verhaal uit Oosterland: de hen van Gré Bolle is een haan geworden. "Hij zat op zijn zuster." Ze had twee kippen gekregen van haar broer, maar één van de kippen stopte ineens met eieren leggen: 'en hij begon met kukelen'.

Gré Bolle met haar kippen. Eén van beide kippen wordt nu een haan. (foto: Omroep Zeeland)

De kustmarathon mag definitief doorgaan, zij met met een klein aantal beperkingen. Zo worden de medailles niet omgehangen, maar uitgereikt en moeten de deelnemers gespreid starten om zo veel mogelijk drukte te voorkomen.

Wandelaars in de duinen tijdens de Kustmarathon (archief) (foto: Lou Raas)

Und Heute ist der Tag der deutschen Sprache. Op deze dag zetten scholen en bedrijven in heel Nederland de Duitse taal in het zonnetje. Niet onbelangrijk voor onze provincie, waar iedereen onbewust in het Duits wordt aangesproken.

Zeeuwse ploegen uit KNVB Beker

Hoek is er ook in de KNVB Beker niet in geslaagd te winnen van SteDoCo en zo de eerste overwinning van het seizoen te boeken. Na de 1-4 competitienederlaag twee weken geleden werd het op sportpark Denoek nu 2-3, waardoor Hoek is uitgeschakeld in de strijd om de KNVB Beker. De winnende goal viel opnieuw pas in de absolute slotfase. In datzelfde toernooi ligt ook GOES eruit. Tegen DOVO leek er lange tijd geen vuiltje aan de lucht, maar aan het einde van de wedstrijd stond de ploeg van trainer Kevin Hollander toch weer met lege handen: 1-2.

(foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Ook vandaag wordt het een vrij zonnige dag met vooral wat hoge bewolking. De wind is meestal zwakjes uit het zuidwesten tot westen, de maximumtemperatuur komt uit tussen de 20 en 22 graden. Vanavond en vannacht is het nog helder met kans op een paar mistbanken, maar morgen is er meer wind dan vandaag en ook meer bewolking. Mogelijk valt er in de loop van de dag wat lichte regen en de maximumtemperatuur is zo'n 19 graden. Vrijdag is het circa 21 graden, met afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden.