Raadslid Sebastiaan Keijmel: 'Gemeente Sluis, controleer de horeca niet op de coronacheck'

Raadslid Keijmel roept de gemeente op niet te handhaven bij de horeca (foto: ANP)

De motie is niet echt bedoeld als motie, zo gaf Keijmel vanochtend in radioprogramma Zeeland Wordt Wakker toe. "Het is een signaal. Ik heb er bezwaar tegen dat de horeca politieagentje moet gaan spelen. Dat kost horeca-ondernemers al snel 1000 tot 1500 euro per maand aan extra personeelskosten."

Net als Amsterdam

Voor de duidelijkheid: de invoering van de coranapas maakt deel uit van landelijk beleid en moet door gemeenten worden uitgevoerd. Daar verandert een motie van een raadslid niets aan. "Maar waar de gemeente wél over gaat, is waar we de handhaving inzetten. De gemeente kan net als de burgemeester van Amsterdam zeggen: we gaan niet actief in de horeca handhaven."

Ik wil de discussie aanwakkeren. De horeca zit met de handen in het haar." Raadslid Sebastiaan Keijmel

Keijmel somt een waslijst met argumenten op tegen de invoering van het coronabewijs in restaurants en cafés. Om er twee te noemen: 'Je hebt een CoronaCheck-app nodig en veel mensen, met name ouderen, hebben geen smartphone. Die worden nu dus buitengesloten. Dat geldt ook voor mensen met allergieën en aandoeningen die niet gevaccineerd zijn."

Keijmel zegt veel bijval te krijgen voor zijn actie. "Of 'ie uitvoerbaar is weet ik ook niet. Nogmaals, het is een signaal. Ik wil de discussie aanwakkeren. De horeca zit met de handen in het haar."