Abdullah: 'Ik had niets, helemaal niets toen ik aankwam bij de Zeelandhallen'

In 2015 kwam Abdullah Onaba vanuit Syrië in de opvang van de Zeelandhallen terecht. Hij woont en werkt nu in Zeeland. Kijk, zo kan het ook, is zijn boodschap.

Door Marike Kerklaan

Abdullah Onaba is een man met humor. Vanwege een strakke planning bel ik hem enkele minuten na onze afgesproken tijd op. Ik zie hem noch de cameraman bij de Zeelandhallen. Hij neemt op en ik vraag hem waar hij is. "Vandaag? We hadden toch morgen afgesproken? Ik ben nu in Rotterdam." Het is al erg warm deze dag en het zweet breekt me nog ietsje meer uit. "Grapje, ik parkeer net achter je collega." Met een grote glimlach en een doos met baklava stapt hij uit.

De nu 43-jarige Abdullah heeft Omroep Zeeland zelf benaderd. Hij is in 2015 gevlucht uit Syrië. Zijn gezin liet hij achter. De reis was te gevaarlijk. Hij vindt het belangrijk juist hier bij de Zeelandhallen af te spreken en zijn verhaal te doen. Als een soort tegengeluid.

Spullen overboord

Samen met zijn 13-jarige zoon loopt hij naar de achterkant van de Zeelandhallen, nu prik- en testlocatie van de GGD. Toen Abdullah hier voor het eerst kwam, was dit nog een noodopvang voor vooral mannen uit Eritrea en Syrië. "Kijk bij die boom heb ik jullie toen een foto gestuurd. Weet je nog?" Zijn zoon knikt.

"Ik kwam hier aan zonder iets bij me te hebben, behalve mijn documenten. Vanuit Turkije gingen we met 55 man op een rubberen boot naar Griekenland. Halverwege moesten we alle spullen overboord gooien. Om de kans op overleven te vergroten."

Vader Abdullah Onaba laat zijn zoon zien waar hij als vluchteling werd opgevangen (foto: Omroep Zeeland)

Na een korte stop in Ter Apel kwam Abdullah naar Goes. "Het ontvangst hier was goed, hartelijk. Ik kreeg kleding en hulp." Maar het was voor hem ook een spannende tijd. Zijn gezin was nog niet hier. Zijn vrouw en twee zoontjes wachtten op goedkeuring. "Ik was zenuwachtig, gestrest", vertelt hij me.

Geen eten voor je kinderen

Abdullah mocht blijven en zijn gezin over laten komen. Hij haalde allerlei certificaten en werkt nu als taxichauffeur voor vooral WMO-vervoer.

Op sociale media komen negatieve reacties binnen over de komst van een nieuwe opvang voor vluchtelingen in Goes. Abdullah ziet het met lede ogen aan. Zijn boodschap: "Ik lees van alles in de reacties op Facebook. Ook bijvoorbeeld over woningnood. Ik begrijp dat, echt. Maar het valt in het niet bij moeten vluchten voor je leven en geen eten hebben voor je kinderen."

320 asielzoekers Het COA wil dat er 320 asielzoekers worden opgevangen in Goes. Het dagelijks gemeentebestuur van Goes heeft hier onlangs toestemming voor gegeven. De Zeelandhallen hebben eerder gediend als noodopvang voor vluchtelingen. Tussen juli 2015 en oktober 2015 en van november 2015 tot en met augustus 2016 zaten er tussen de 400 en 500 vluchtelingen, van wie de asielprocedure nog moest beginnen. Ze kwamen voornamelijk uit Syrië en Eritrea.

Abdullah is niet een man die de discussie opzoekt. Hij probeert eerder verbinding te maken, het samen te doen. Hij heeft juist daarom ook samen met zijn zoon een Facebookpagina opgericht: Met mij leer je Nederlands. "De hulp van Nederlanders is zo belangrijk. Je kan het als vluchteling niet alleen."

Trots op zijn gezin

Zijn zoon Moataz (13) zit in de brugklas van het vwo, zijn dochtertje is 2 jaar oud en hier geboren, zijn oudste zoon is 16 jaar. "Ik ben trots op hen", zegt hij. Op mijn vraag of hij ook een beetje trots is op zichzelf, antwoordt hij voorzichtig. "Er zijn vluchtelingen die het veel beter hebben gedaan dan ik, verder zijn gekomen. Maar ik ben dankbaar dat we hier zijn en leven. Ik weet zeker dat Allah alle goede hulp en daden die we hier hebben ontvangen ook beloont."

Delen wat je hebt en kunt missen

De baklava van Abdullah gaat mee naar de redactie. "Om uit te delen", zegt hij. En dat vat zijn boodschap wel samen. Delen wat je hebt en wat je kunt missen. Of het nu eten is, humor of een tijdelijke opvang voor mensen die even niets te delen hebben.

