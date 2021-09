Make-over voor Goese woonboulevard: 'Het gebied kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken'

Er wordt door de gemeente al lange tijd nagedacht over de toekomst van de woonboulevard. En dat heeft volgens wethouder Cees Pille uiteindelijk geleid tot het schrijven van een gebiedsvisie, waarin staat hoe de woonboulevard er in de toekomst uit moeten komen te zien. "Het gebied kan namelijk voor zowel de ondernemers als de bezoekers een kwaliteitsimpuls gebruiken", aldus Pille.

Le Bazar Wonen Hoopt dat de woonboulevard snel wordt opgeknapt (foto: Omroep Zeeland)

In het plan staan een aantal belangrijke aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld de verkeersaanpassingen in de Marconistraat. De minirotondes, waarover fietsers van de ene naar de andere kant van de straat slingeren, gaan eruit. De straat wordt een soort fietsstraat, waarin auto's te gast zijn.

Horeca

Ook worden de braakliggende stukken grond bebouwd en voor leegstaande panden wordt een herbestemming gezocht. Daarnaast is er volgens wethouder Pille ruimte voor extra vierkante meters winkelaanbod. "Ook het toevoegen van kleinschalige ondersteunende horeca is een goede mogelijkheid om het verblijfsklimaat te versterken."

Enquête onder de betrokkenen

Bij het opstellen van de gebiedsvisie heeft de gemeente bewust de inwoners, bezoekers, winkelexploitanten en vastgoedeigenaren betrokken. Eind 2019 is een enquête uitgezet onder de inwoners van Goes. Naast de enquête is met ondernemers en vastgoedeigenaren geïnventariseerd wat de sterke en zwakke punten van het gebied zijn en welke kansen en bedreigingen zij zien. Al deze input heeft de gemeente meegenomen in het opstellen van de visie.

De kracht van dit gebied is dat het zo dichtbij het centrum ligt." Cees Pille - wethouder

De gemeente heeft in eerste instantie onderzoek gedaan naar zogenoemde 'perifere detailhandel locaties' in Goes. Er is door een bureau gekeken naar locaties aan de rand van de stad, meestal dichtbij een snelwegknooppunt, met veel parkeerplaatsen en ruimte voor grote winkelvestigingen.

Niet verkassen

Volgens Pille was de uitkomst dat dit in Goes een onhaalbare kaart is. "Daarnaast gaven de ondernemers aan dat ze het liefst in het Marconigebied willen blijven en dat gaf voor ons de doorslag om niet te verkassen."

Braakliggend terrein met veel beton op de woonboulevard werkt niet uitnodigend (foto: Omroep Zeeland)

Naast een betere verkeerssituatie, een beter winkelaanbod, een betere parkeersituatie en een betere uitstraling van het gebied, vinden Pille en de ondernemers dat er ook gekeken moet worden naar de verbinding met de binnenstad. Pille: "De kracht van dit gebied is dat het zo dichtbij het centrum ligt. Het zou dus voor beiden een toegevoegde waarde zijn als we dit optisch kunnen versterken."

Na de Tweede Wereldoorlog merkt de gemeente Goes dat er veel behoefte ontstond aan gebouwen voor industrie en voor de opslag van producten. Lokale bedrijven moeten zich in de binnenstad vaak behelpen met kleine loodsen, die onbereikbaar zijn voor vrachtauto's. In deze moeilijke tijd hebben de meeste ondernemingen nog geen kapitaal genoeg om zelf onderkomens te bouwen. De gemeente Goes neemt daarop een besluit en gaat de bouwt industriehallen. Het eerste bedrijf in dit gebied is een melkontvangststation. Een grote schoorsteen met de firmanaam is vanaf 1952 de blikvanger van het bedrijf en staat er nog steeds. Vanaf de jaren 1980 breekt een nieuwe fase aan in het Marconigebied. Nogal wat bedrijven vertrekken en de eerste generatie bedrijfsgebouwen maakt plaats voor nieuwbouw. Er komen diverse interieur- en meubelwinkels, hierdoor krijgt het bedrijventerrein in de volksmond de benaming van 'woonboulevard'

De resten van de voormalige Renaultgarage op de woonboulevard in Goes (foto: Jeroen van Hoven (Drone & Pictures)))

Raadsvergadering

Donderdagavond staat de gebiedsvisie op de agenda tijdens de raadsvergadering en wordt er een besluit genomen over de plannen die de gemeente heeft om de woonboulevard weer aantrekkelijk te maken voor het winkelend publiek.