Yara vermindert ammoniakproductie: 'Het gas is onbetaalbaar'

De ammoniakfabriek van Yara (foto: Omroep Zeeland)

Geen enkele fabriek op het terrein van Yara komt stil te liggen. "Wel moeten sommige fabrieken minder hard werken", zegt woordvoerder van Yara, Gijsbrecht Gunter. Aardgas wordt onder andere gemaakt van ammoniak.

"Het gas is onbetaalbaar en daarom is er internationaal afgelopen vrijdag besloten om 40 procent van de ammoniak, een tussenproduct, te verminderen. Maar op het eindproduct heeft dat geen effect. We kunnen namelijk ammoniak ergens anders vandaan halen."

Wereldwijd is er een tekort aan gas. Dat komt door een relatief nat en koud voorjaar en doordat Aziatische landen meer willen betalen voor gas dan Europese landen, waardoor bedrijven het gas liever leveren aan die landen. Daarnaast moet gas vanuit Rusland eerst door Oekraïne en volgens energie-experts vraagt dat land de hoofdprijs voor transport.

De kunstmestfabriek is een bedrijf dat zich in meerdere landen in Europa gevestigd heeft. "In Noorwegen en Duitsland worden er twee grote onderhoudstops gehouden en in de andere fabrieken, zoals hier in Nederland, hebben we slechts verminderd in de productie."

Volgens de woordvoerder heeft de productievermindering geen negatieve effecten voor de werknemers van de fabriek. "We gaan kijken naar wat er mogelijk is: onderhoud of andere projecten. Dit is een mogelijkheid om projecten te doen die we anders misschien nog hadden moeten uitstellen."