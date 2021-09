'Rondje Boele' verdwijnt: Vlissingen gaat boulevards autoluw maken

De boulevard wordt afgezet voor gemotoriseerd verkeer (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente gaat nu opnieuw in gesprek met omwonenden en ondernemers over hoe de afsluiting van de boulevard er precies uit gaat zien. Als het aan het gemeentebestuur ligt, zijn auto's, motoren en bromfietsers vanaf dat jaar van 1 april tot 1 oktober tussen 12.00 uur 's middags en 8.00 uur 's ochtends niet meer welkom op de Boulevards Evertsen en Bankert. "Waar we nu voor kiezen is de auto een minder grote plek te geven, dus het rondje boulevard is er straks niet meer", legt wethouder Sem Stroosnijder uit. "Maar de boulevard blijft wel bereikbaar voor iedereen", voegt hij daar aan toe."

Toch geeft Stroosnijder aan dat er voor verkeer één lijn getrokken moet worden. "Als je het autoluw wil maken, moet je echt wel beperken wie er allemaal op kunnen", aldus de wethouder. (Snor)fietsers en mensen met een scootmobiel blijven wel welkom op de Boulevards Evertsen en Bankert.

In het nieuwe verkeersplan is gekozen om de boulevards Evertsen en Bankert ook 's nachts autoluw te houden. "Wat we willen is echt een andere uitstraling op de boulevards, aldus Stroosnijder. Als het aan het college ligt, worden de twee boulevards 's zomers een wandel- en fietspromenade. "En dan heeft de auto daar ook 's nachts niets te zoeken."

Wennen aan afsluiting

De afgelopen twee zomers heeft de gemeente al kunnen wennen aan autovrije boulevards omdat ze meermaals werden afgesloten om, vanwege corona, drukte te voorkomen. Dat is bevallen op het gemeentehuis. "Je merkt dat de boulevard als geheel aantrekkelijker wordt", aldus Stroosnijder.

Aan de andere kant zorgde de onduidelijkheid over wanneer de boulevard wel of niet open was voor gemotoriseerd verkeer ook voor overlast. "Daardoor ontstond er veel zoekverkeer en dat leidt weer naar overlast op andere plekken", legt de wethouder uit. Door de boulevards standaard autoluw te maken, hoopt de gemeente die onduidelijkheid te voorkomen.

