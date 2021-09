Maandag eerste asielzoekers welkom in Zeelandhallen in Goes

In 2015 werden de Zeelandhallen ook als noodopvang gebruikt. (foto: ANP)

De vluchtelingen zullen begin de middag in Goes aankomen. Het college van B&W van Goes geeft met de inrichting van de noodopvang gehoor aan het verzoek van het COA. Dat riep gemeenten en provincies in augustus op om 'met urgentie' meer opvangplekken beschikbaar te stellen. Belangrijkste oorzaak: de stijging van het aantal Afghaanse evacués.

Zo zag de opvang in de Zeelandhallen er in 2015 uit. (foto: ANP)

De noodopvang in Goes is bedoeld voor 'reguliere asielzoekers' en niet voor Afghaanse evacués. Voor hen zijn vijf speciale noodopvanglocaties elders in het land ingericht.

Opvang is tijdelijk

De noodopvang in de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen is gepland voor een periode van zes maanden met een eventuele verlenging van nog eens zes maanden. Het COA laat weten landelijk momenteel twee tot drieduizend bedden te kort te komen voor de opvang van asielzoekers.

