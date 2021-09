Corona in Zeeland: 25 nieuwe besmettingen in Terneuzen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

Het is al een tijdje geleden dat er meer dan twintig nieuwe besmettingen geconstateerd werden in een Zeeuwse gemeente. Begin augustus werden er in de gemeente Schouwen-Duiveland 21 nieuwe besmettingen geregistreerd. De keren daarvoor was halverwege juli, ook 21 besmettingen, maar dan in Middelburg.

Waar komt de toename vandaan?

Waar de 'piek' in Terneuzen vandaan komt is niet duidelijk. Het kan een correctie van eerdere cijfers van het RIVM zijn of een kleine toename in het aantal positieve tests dat is afgenomen bij mensen uit de gemeente.

Coronacijfers per gemeente per dag

za 18 sep zo 19 sep ma 20 sep di 21 sep wo 22 sep Borsele 2 0 3 3 4 Goes 2 5 11 3 7 Hulst 1 1 2 1 3 Kapelle 1 1 0 0 0 Middelburg 0 2 5 6 6 Noord-Beveland 0 0 0 0 0 Reimerswaal 3 4 1 4 3 Schouwen-Duiveland 0 3 1 2 1 Sluis 1 0 0 3 0 Terneuzen 5 6 6 7 25 Tholen 3 5 4 2 4 Veere 0 1 1 0 0 Vlissingen 4 3 2 7 3 totaal Zeeland 22 31 36 38 56

De gemeente Noord-Beveland heeft al enkele dagen op rij geen enkele besmetting. Alle andere gemeenten blijven onder de tien nieuwe besmettingen.

Met de zevendagenlijn (of 'voortschrijdende week') wordt per dag het totaal van de afgelopen zeven dagen in een regio opgeteld. Daarmee wordt vermeden dat je naar (toevallige) incidentele pieken of dalen in de grafiek kijkt. Je ziet met die lijnen de werkelijke trend.