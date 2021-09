Ondernemers hoopvol over make-over woonboulevard Goes: 'Ik hoop dat de gemeente haar belofte nakomt'

"Eerst zien en dan geloven", aldus één van de ondernemers die het liefst anoniem wil blijven. "Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar de leefbaarheid en gepraat hoe de uitstraling van de woonboulevard verbeterd kan worden. Tot op heden is er niets gebeurd. Ik hoop nu dat de gemeente haar belofte nakomt."

Le Bazar wonen vindt dat het hoog tijd wordt dat de woonboulevard wordt aangepakt (foto: Omroep Zeeland)

Astrud Berks, eigenaar van Le Bazar Wonen, vindt ook dat het hoog tijd wordt dat de woonboulevard een upgrade krijgt. "De woonboulevard is niet meegegaan met zijn tijd. De binnenstad ziet er fantastisch uit, want daar is al meerdere malen iets aan gedaan. Maar hier is in jaren niets veranderd en dat is jammer. Wij zijn dus nu echt aan de beurt."

Verkeerssituatie onoverzichtelijk

Er zijn volgens Berks een aantal zwakke plekken waar extra aandacht voor moet komen. "De verkeerssituatie moet aangepakt worden. Het is onoverzichtelijk. Fietsers worden regelmatig van hun fiets gereden door een automobilist."

Ze gaan niet naar een woonboulevard om gezellig te lunchen. Daar is in het centrum alle gelegenheid voor." Astrud Berks, eigenaar van Le Bazar Wonen

"Ook het parkeerbeleid laat te wensen over", aldus Berks. "Daarnaast moet er iets gedaan worden aan de uitstraling, waardoor de woonboulevard weer uitnodigt om te komen shoppen."

Geen horeca

Als het aan Berks ligt komt er geen horeca op de woonboulevard. "Het is voor een ondernemer ontzettend risicovol om een horecagelegenheid te beginnen op een woonboulevard. Dat is wel gebleken in andere steden. Mensen komen hier namelijk meestal naartoe met een specifiek doel. Ze gaan niet naar een woonboulevard om gezellig te lunchen. Daar is in het centrum alle gelegenheid voor."

De woonboulevard in Goes kan volgens veel ondernemers wel een facelift gebruiken (foto: Omroep Zeeland)

Berks denkt dat door het aanleggen van een voetpad en borden waar de route op wordt aangegeven er een duidelijke verbinding gemaakt kan worden tussen het centrum en de woonboulevard. "In het centrum kunnen bezoekers dan koffie drinken of een hapje eten om daarna hier te komen winkelen", aldus Berks.

Verantwoordelijk of niet?

Het is volgens Berks moeilijk te zeggen of de gemeente verantwoordelijk is voor het feit dat de woonboulevard er al jaren zo uitziet "Eerst was het de financiële crisis, toen ging er een bouwmarkt weg en toen kregen we corona. Het is denk ik een combinatie van factoren. Ik ben in ieder geval blij dat de gemeente inziet dat er nu echt iets moet gaan gebeuren."