Struikelstenen voor 15 vermoorde Vlissingers: 'Aandacht voor onderdrukking blijft nodig'

Zo'n dertig belangstellenden liepen langs vijf verschillende Vlissingse straten om in totaal 15 stenen te leggen. "We vinden het heel belangrijk om dit te doen", zegt Marianne Gossije van de Stichting Struikelstenen Zeeland. "We kunnen niet altijd nabestaanden meer vinden, maar anders is dit wel een mooie manier om een plek te hebben om naartoe te kunnen gaan. Deze mensen mogen niet vergeten worden."



In november worden in Vlissingen nog een keer stenen gelegd. In totaal liggen er dan in heel Zeeland bij elkaar 126 gedenkstenen.

Struikelstenen, of Stolpersteine, zijn kleine klinkers waarin de namen van weggevoerde en omgebrachte Joden in de Tweede Wereldoorlog staan. De stenen liggen voor de huizen waar de vermoorde mensen woonden. In heel Europa zijn de afgelopen jaren meer dan 70.000 van deze stenen geplaatst. De keien zijn vierkant en hebben een bronskleurig plaatje.

Voor Sal Cracau is het een bijzondere dag, al weet hij niet veel van zijn familieleden waar vandaag stenen voor worden gelegd. "Ik vind het dan ook niet alleen belangrijk voor mij persoonlijk, maar voor de hele maatschappij. Ook en misschien wel vooral in de huidige tijd is dit een belangrijk thema. Aandacht voor onderdrukking blijft nodig.

Nabestaande Sal Cracau was één van de belangstellenden bij het leggen van de struikelstenen (foto: Omroep Zeeland)

Gossije sluit zich daarbij aan. "Je ziet ook weer meer antisemitisme. Het gevaar ligt altijd op de loer en het begint altijd met discriminatie. Met dat in het achterhoofd zijn de struikelstenen zeker niet alleen een herinnering aan het verleden, maar ook een waarschuwing aan de huidige samenleving."