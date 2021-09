Zeeuwse Chantal begonnen aan haar 'roadtrip' door Amerika

Vannacht sliep Chantal op de parkeerplaats van dit tankstation (foto: Chantal Piët)

Ze is op weg naar het Trans-Pecos Festival of Music + Love in Marfa. "Vannacht hebben we geslapen op de parkeerplaats van een tankstation. Letterlijk tussen de vrachtwagens. Er stonden er nog meer toen we wakker werden."

Alles kan allang weer in Texas

Festivals mogen al lang weer gehouden worden in de staat Texas. "De gouverneur is erg republikeins en vindt dat er maar weinig regels nodig zijn. Sinds vorig jaar november hebben ze die hier op de meeste plekken nauwelijks."

Over Texas gaan soms de vreemdste verhalen rond en volgens Chantal zijn die bijna allemaal waar. "Het is op alle vlakken een vreemde eend in de bijt. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Mexico waar ik vorige week nog was, daarvan denken mensen vaak dat het een land is dat achterloopt. Maar dat is juist het geval bij Texas. Waar in Mexico abortus en marihuana gelegaliseerd zijn, zijn er in Texas juist strenge wetten voor. Het is echt een staat van extremen."

Luister hier de belevenissen van Chantal terug