Nieuwe huisvesting arbeidsmigranten in buitengebied Heinkenszand

Impressie van de nieuw te bouwen huisvesting voor 48 arbeidsmigranten aan de Westerguitedijk. (foto: Familie Boonman)

Het gaat om een pand met een totale oppervlakte van zo'n 450 vierkante meter. Daarin is plaats voor veertien appartementen: zeven voor vier personen, twee voor vijf personen en vijf appartementen voor twee personen. Het is de bedoeling om volgend jaar met de bouw te beginnen, de nieuwe huisvesting zou dan begin 2023 klaar kunnen zijn.

Technisch personeel

Vader Johan en zoon Dennis Boonman hebben op dezelfde locatie ook nog een akkerbouwbedrijf. Het woonhuis dat daarbij hoort, wordt al enkele jaren verhuurt om arbeidsmigranten in te huisvesten. In het nieuwe onderkomen denken ze vooral technisch personeel te gaan onderbrengen, zoals bouwvakkers, lassers en elektriciens, vertelt Dennis Boonman:

Dennis Boonman vertelt over hun plannen rondom huisvesting voor arbeidsmigranten

Wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele benadrukt dat het ontwerp (dat in samenspraak met de dorpsbouwmeester tot stand is gekomen) naadloos in het landschap moest passen: "We zijn voorzichtig met steen in het buitengebied. Voor huisvesting van arbeidsmigranten denk je eerst aan het verbouwen van een bestaande schuur of loods. Maar ook dat brengt nog wel eens praktische bezwaren met zich mee. Dan is dit een prima oplossing die er ook nog fantastisch uitziet."

Compensatie

Eerder lag er een plan voor huisvesting van 48 arbeidsmigranten op het Amac-terrein in 's-Heerenhoek. Omwonenden maakten daar bezwaar tegen en begin juli trok het bedrijf dat de huisvesting voor zijn rekening zou nemen zich terug. Volgens Weststrate heeft deze nieuw te bouwen huisvesting in het buitengebied van Heinkenszand daar niets mee te maken. "De initiatiefnemers maken gebruik van het bestaande beleid. Ik zie het niet als het ene gaat niet door en dit is de compensatie daarvoor."

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.