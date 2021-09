Sportuitgever Verkamman wil nieuw 'Geel Krantje' voor Noord-Beveland: 'Geen kerkenblaadje maar een échte krant'

Matty Verkamman vindt het van den gekke dat het huidige huis-aan-huisblad is veranderd in 'een kerkenblaadje (foto: Omroep Zeeland)

Verkamman, van huis uit een landelijk uitgever van boeken en uitgaven over sport, vindt het 'van den gekke' dat het huidige huis-aan-huisblad is veranderd in 'een kerkenblaadje' en voorbij gaat aan het brede culturele veld en maatschappelijk leven op Noord-Beveland.

Het weekblad is in opspraak gekomen door de reformatorische koers die uitgeverij Trainews in Yerseke sinds begin dit jaar vaart. Deze heeft het blad overgenomen van de landelijke Persgroep en boycot evenementen die op zondag plaatsvinden. Om die reden zegde de gemeente Noord-Beveland eerder deze week de samenwerking met het blad op voor de publicatie van de gemeenteberichten.

Als het aan Verkamman ligt, komt er daarom een geheel nieuwe krant. Deze wil Verkamman niet zelf produceren; daarbij zoekt hij de samenwerking met De Bode, een grote uitgever van diverse huis-aan-huisbladen in Zeeland en West-Brabant. Een deel van de winst vloeit naar een nog op te richten stichting, waarin onder meer het Noord-Bevelandse bedrijfsleven en culturele instellingen vertegenwoordigd zijn. "Zo vloeit het geld weer terug naar de samenleving en wordt het écht een krant van en voor ons allemaal."

Gesprek met gemeente

Saillant detail: donderdag zou er op het gemeentehuis in Wissenkerke al een gesprek zijn met De Bode - zegt Verkamman. Deze afspraak zou al kort na het weekeinde gemaakt zijn, nog vóór het besluit van de gemeente van dinsdag om te breken met Trainews. Verkamman hoopt dat 'het échte Gele Krantje', zoals hij het toekomstige blad noemt, kan rekenen op gemeentelijke advertenties. "Anders wordt het wel heel lastig om het rendabel te maken."

Zeker is dat nog niet, want sinds dit jaar zijn gemeenten niet langer verplicht om informatiepagina's in gedrukte vorm te publiceren. Dat kan ook online, in principe zelfs op de eigen gemeentelijke website. Verkamman hoopt echter dat Noord-Beveland de traditie in ere houdt.

Kapelle

Ook in Kapelle, waar De Scheldepost verschijnt, dreigt Trainews de gemeente als adverteerder te verliezen. Vooralsnog heeft Verkamann voor deze gemeente nog geen plannen op stapel staan. "Wethouder Herselman heeft mij al wel gebeld. Zijn vader heeft destijds De Scheldepost nog opgericht", zegt de sportuitgever. "Maar eerst maar eens zien hoe het hier verder gaat op Noord-Beveland."

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden