Inwoner West-Zeeuws-Vlaanderen mag voor acute zorg naar België, maar: 'Doe dat alsjeblief niet'

Directeur Anouchka van Miltenburg van Nucleus Zorg legt inwoners uit waarom de HAP in Oostburg 's nachts dicht gaat. (foto: Omroep Zeeland)

Directeur Anouchka van Miltenburg van Nucleuszorg zei dit woensdagavond tijdens een informatieavond over de 'beperking van de openingstijden' van de HAP in Oostburg, die op 1 oktober ingaat. Een dertigtal inwoners, onder wie een aantal raadsleden, was op de bijeenkomst afgekomen om vragen te stellen en hun zorgen te delen.

Aanwezige gemeentebestuurders van Sluis, zoals wethouder Jack Werkman en CDA'er Patricia van de Vijver, drongen er bij de huisartsenorganisatie op aan om de proef in elk geval over een langere periode te houden. Dan is beter te zien of inwoners van de gemeente en toeristen inderdaad massaal naar België gaan, zoals veel mensen van plan lijken te zijn.

Ieders goed recht om naar België te gaan

Het is een goed recht van mensen om bij acute medische problemen naar AZ Zeno in Knokke te gaan, reageerde Van Miltenburg, maar zij riep de mensen op om dit niet zonder meer te doen. "Willen we zorgen dat het ziekenhuis in Terneuzen blijft, dan moeten we er ook gebruik van blijven maken." Volgens haar is het verstandig om altijd eerst de HAP te bellen. Dan kun je altijd alsnog besluiten om vanwege de reistijd naar de spoedzorg van Knokke te gaan, vond zij.

Een besluit om werkdruk en huisartsentekort tegen te gaan Het besluit om de HAP tussen 12 uur 's nachts en 8.00 uur te sluiten, is geen bezuiniging. Het is volgens de huisartsenorganisatie Nucleuszorg enkel en alleen ingegeven door de werkdruk en het dreigend huisartsentekort in Zeeuws-Vlaanderen. Het aantal diensten dat een huisarts in Zeeuws-Vlaanderen 's avonds, 's nachts en in weekenden moet draaien is meer dan twee keer zoveel dan in andere delen van het land. Het huisartsentekort hangt bovendien als een zwaard van Damocles boven de streek. De dreiging dat mensen zonder huisarts komen te zitten, wordt steeds groter wanneer de komende jaren van de 22 artsen in Zeeuws-Vlaanderen er negen met pensioen gaan. Het huisartsentekort zelf is niet zo snel opgelost, maar aan de dienstendruk kon wel wat worden gedaan, besloot Nucleuszorg. Door de post in Oostburg te sluiten kunnen de huisartsen de nachten straks opvangen met z'n tweeën - één wakkere en één slapende als achterwacht - één assistente en één chauffeur, gestationeerd in Terneuzen. Dit is de helft van het aantal dat nu 's nachts inzetbaar is. Huisartsen in de streek hoeven dan ook nog maar de helft van het aantal diensten te draaien.

Twee huisartsen 's nachts voor heel Zeeuws-Vlaanderen is volgens Van Miltenburg 'goed te doen', zo heeft Nucleuszorg berekend. Het aantal toeristen in de streek zorgt in de zomer voor een piek - zo'n tachtig tot honderd bezoekjes extra per week. Maar dit geldt niet voor de nachten. Gemiddeld worden er in heel Zeeuws-Vlaanderen 's nachts vier consulten gehouden en twee visites afgelegd.

Allebei bezet, wat dan?

En mochten beide artsen bezet zijn - de één in Perkpolder en de ander in Cadzand bijvoorbeeld - zoals sommige inwoners vrezen, dan kan er altijd nog een ambulance worden opgeroepen. "Dat kan nu ook al. En 112 bellen in nood kan altijd", verzekerde Van Miltenburg een inwoner die zich zorgen maakte of hij zelf het noodnummer mag bellen.

Inwoners luisteren in het Ledeltheater naar de uitleg over de nachtelijke sluiting van de HAP in Oostburg. (foto: Omroep Zeeland)

Om te voorkomen dat de dienstdoende huisartsen in Terneuzen 's nachts toch overbelast worden, krijgen ze er extra ondersteuning tussen 23.00 en 00.00 uur 's avonds. "Ze beginnen hun nachtdienst dus met een lege agenda."

Nog veel misverstanden

Voor burgemeester Marga Vermue en enkele insprekers staat of valt de proef met een goede communicatie met de inwoners. Inwoonster Angela Boeije denkt dat er nog veel misverstanden bestaan. "De gedachte is toch: de HAP gaat weg uit Oostburg." Vermue: "Er is dus best nog wat te doen na vandaag. Breng bijvoorbeeld een nieuwsbrief uit. Dat zou ik dringend adviseren."