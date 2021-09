Goedemorgen! Nieuw geel krantje, opening oesterseizoen en nazomeren

Doorkijkje in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Adrie Gideonse)

Uitgever Matty Verkamman uit Kats heeft verregaande plannen voor een nieuw huis-aan-huisblad voor Noord-Beveland. Dat zou onder de titel Het Gele Krantje verschijnen. Het huidige blad Noord-Bevelands Advertentie- en Informatieblad is in opspraak gekomen door de reformatorische koers die de uitgeverij Trainews sinds begin dit jaar vaart.

Hij is van plan een nieuw huis-aan-huisblad op te zetten (foto: Omroep Zeeland)

Verder brengt minister Ferd Grapperhaus een bezoek aan de provincie in het kader van de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Hij gaat onder meer naar het Strategisch Kenniscentrum in oprichting (SKC) en de haven van Vlissingen.

Goes Couture

In Goes presenteert couturier Edwin Oudshoorn - bekend van de jurken van onder anderen Koningin Máxima - een collectie speciaal voor Goes Couture, onder andere geïnspireerd door Zeeuwse invloeden. Hij staat bekend om zijn romantische sprookjesjurken. Eén van zijn creaties, mét Zeeuwse invloeden, werd onlangs gedragen door Nikkie de Jager (beter bekend als NikkieTutorials) tijdens het MET-gala in New York.

(foto: ANP)

Goede tradities houden we in ere, zeker als ze in onze provincie te maken hebben met zee- en schelpdieren. Vandaag wordt het oesterseizoen weer officieel geopend in Yerseke. Aan het einde van de middag worden de eerste oesters opgevist en geproefd.

Spinnenweb met dauw (foto: Omroep Zeeland)

Het weer

Er zijn vanochtend nog enkele opklaringen maar de bewolking neemt toe. Het is nog wel droog, vanmiddag en vanavond is er kans op een lokale kleine bui en dan is het overwegend bewolkt. De maximumtemperatuur is vanmiddag 18 tot 20 graden. Daarbij komt een matige tot vrij krachtige, aan zee soms krachtige westenwind te staan. Vannacht is het ook overwegend bewolkt met kans op een drup regen, morgen zijn er afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. Dan wordt het in de middag uiteindelijk 20 tot 22 graden.