Zeeuws leesoffensief moet leerlingen aan het lezen krijgen

Wethouder Pieter Wisse had zijn favoriete boeken meegenomen (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder van cultuur Pieter Wisse trapte de training af. Voor de gelegenheid was hij langs de boekenkast van zijn kinderen gelopen om zijn eigen favorieten mee te nemen. "De Koning van Katoren heb ik mee, maar ook Misschien wisten zij alles van Toon Tellegen, die verhalen las ik nog in vwo-5", vertelt de wethouder van de gemeente Veere. "Ik ben ervan overtuigd dat lezen belangrijk is. Hoe wendbaarder je bent in je taal, hoe kansrijker je bent om je ideeën te verwoorden en hoe groter je geluk."

Docente Marloes Vos van basisschool Het Kompas in Oost-Souburg is enthousiast over het initiatief: "Op onze school doen we al heel veel aan leesmotivatie. Je ziet dat leerlingen met elkaar gaan praten over boeken die ze hebben gelezen en elkaar zo weer motiveren. Dan wordt het echt leuk."

Docent Marloes Vos is enthousiaste deelnemer van de training (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de aftrap krijgen de docenten inspiratieoefeningen van kinderboekenschrijver Marlies Verhelst. "We moesten net aan een herkenbare geur denken", vertelt Vos. "Iets waar je veel herinneringen aan hebt. Daar kan je dan weer een stukje over schrijven. Heel leuk, want dat kan je met alle klassen doen. De jongere kinderen kunnen er bijvoorbeeld een tekening bij maken."

De acht Zeeuwse deelnemende scholen volgen een lesprogramma van een maand. Het programma wordt afgesloten met een bezoek van een kinderboekenschrijver op school.

Docent Marloes Vos en wethouder Pieter Wisse over het leesoffensief