Vaccinatiegraad bereikt plafond: Zeeland houdt een grote groep ongevaccineerden

Priklocatie GGD in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Landelijk is nu ruim 82 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder volledig ingeënt. In Zeeland wordt dat percentage maar door drie van de dertien gemeenten gehaald. De koplopers zijn Hulst en Sluis. In Hulst is 85 procent van de volwassen inwoners volledig gevaccineerd. In Sluis is dat 84 procent.

'Stom'

De vaccinatiegraad van de andere tien Zeeuwse gemeenten blijft steken onder het landelijk gemiddelde. Hekkensluiters vormen de gemeenten Tholen en Reimerswaal, met 67 en 60 procent volledig gevaccineerde 18-plussers. "Stom dat mensen hun vaccinatie niet halen", is één van de reacties op straat in het Reimerswaalse vissersdorp Yerseke.

Janneke Kuijlen is huisarts in Sint-Maartensdijk. Ze zegt dat ze wekelijks in haar praktijk te maken heeft met coronabesmettingen. Sommigen licht, anderen ernstig. "Corona is hier nog niet weg."

'Afweging is nauwelijks gespreksonderwerp'

Desondanks zegt ze dat de afweging over wel of niet laten vaccineren nauwelijks een gespreksonderwerp is in haar spreekkamer. "Ik schat dat ik een keer per maand patiënten spreek die hier mijn mening over willen weten. Dat zijn mensen die zich aan alle maatregelen houden, veel en vaak binnen blijven, maar nu meer vrijheid zouden willen."

"Een keer per maand is niet veel. Blijkbaar is er een relatief grote groep die zich niet laat vaccineren en ook niet met vragen richting de praktijk komt. Die groep maakt de afweging elders."

Twijfelaars

De vragen die ze wél krijgt, zijn vragen van twijfelaars. "Ze vragen naar mijn ervaring en vragen als 'denkt u dat de vaccinatie kwaad kan?' komen ook voor. Soms vragen ze naar wat ik zelf heb gedaan."

Vaccinatiegraad per gemeente

Gemeente Percentage volwassenen volledig gevaccineerd Percentage 12- tot 17-jarigen volledig gevaccineerd Hulst 85 % 63 % Sluis 84 % 59 % Kapelle 83 % 54 % Goes 81 % 55 % Schouwen-Duiveland 81 % 52 % Veere 81 % 49 % Terneuzen 80 % 54 % Noord-Beveland 80 % 52 % Middelburg 78 % 48 % Borsele 77 % 46 % Vlissingen 75 % 46 % Tholen 67 % 31 % Reimerswaal 60 % 28 %

De hierboven genoemde percentages zijn aanzienlijk hoger dan die we eerder hebben gemeld. Dat komt door een vernieuwde telmethode. Zo wordt je nu ook als volledig gevaccineerd meegeteld als je na een doorgemaakte coronabesmetting een vaccinatie hebt gekregen. Deze categorie werd tot nu toe telkens meegeteld als iemand die maar een van de twee prikken had gehaald. Ook werd iedereen die gevaccineerd was met één prik van het Janssen-vaccin niet als volledig gevaccineerd meegeteld. Beide fouten in de telmethode zijn intussen rechtgezet, meldde het RIVM afgelopen week.

Huisarts Kuijlen is ervan overtuigd dat vaccineren helpt. "Ik denk dat vaccineren een gecompliceerd beloop met ziekenhuisopname kan voorkomen. Er krijgen nog steeds mensen corona. Dat zie ik wekelijks in de praktijk. Een deel is daar niet erg ziek van en een deel wel. En dan heb je nog de kleine groep die niet erg ziek wordt, maar wel lang klachten houdt."

'Blijft persoonlijke keuze'

Maar, vindt ze ook, het is en blijft een persoonlijke keuze: "Het dient een vrije keuze te zijn, waar je zelf achter moet staan. Het is geen verplichting en dat moet het ook niet worden."

Gemeentehuis van Reimerswaal, de gemeente met de laagste vaccinatiegraad van Zeeland (foto: ANP)

Omroep Zeeland heeft verschillende huisartsen in Reimerswaal benaderd voor een gesprek. Juist omdat in deze gemeente de vaccinatiegraad de laagste van Zeeland is en ook landelijk laag scoort. De belangrijkste vraag aan deze artsen: is de afweging om wel of niet te vaccineren tegen het coronavirus een onderwerp in uw spreekkamer? Zo ja, hoe vaak?

Zolang je benadrukt dat het je eigen keuze en afweging is, hoeft het geen gevoelig onderwerp te zijn" Huisarts Janneke Kuijlen

Verschillende huisartsenpraktijken lieten weten niet te willen meewerken aan een interview. Een huisarts uit Rilland zegde in eerste instantie toe, maar liet vlak voor de geplande opname weten toch af te zien van een gesprek.

Ligt het onderwerp zo gevoelig? Kuijlen vindt het lastig om voor haar collega's te antwoorden. "Zolang je benadrukt, wat ik ook telkens doe, dat het je eigen keuze en afweging is, hoeft het geen gevoelig onderwerp te zijn, volgens mij."

In Zeeland zijn grote verschillen als het gaat om het aantal gezette coronaprikken (foto: ANP)

Onder de 12- tot 17-jarigen is het percentage gevaccineerden aanzienlijk lager dan bij de volwassenen. Bij deze leeftijdsgroep hoopt de GGD de vaccinatiegraad nog naar een hoger niveau te tillen. Maar ook bij de jongeren is er, los van de veranderde telmethode (zie kader), in de vaccinatiecijfers al ruim drie weken in geen enkele Zeeuwse gemeente een grote toename te zien.

Prikbussen

De GGD Zeeland zet nog steeds prikbussen in. Die rijden naar verschillende plekken toe om zo het vaccineren makkelijker te maken voor de twijfelaars. Het is niet de verwachting dat daardoor de vaccinatiegraad nog enorm toeneemt. Kortom: Dit is dus wat het is; de status quo in Zeeland.

Lees ook: