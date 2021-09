Meeste energiearmoede in Schouwse en Sluise huishoudens: 'Bij veel Zeeuwen waait de wind door de kamer'

TNO gebruikte niet alleen data van het CBS, maar keek ook naar de mate waarin bewoners hun huis kunnen verduurzamen. (foto: Omroep Zeeland)

De cijfers zijn afkomstig van onderzoeksorganisatie TNO, dat zich baseerde op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2019 voor ruim 6,1 miljoen huishoudens.

"In tegenstelling tot de verwachtingen zien we vooral energiearmoede buiten de Randstad: in het noorden, oosten en zuidoosten van het land en deels in Zeeland", zegt Peter Mulder, hoofdonderzoeker van TNO tegen de NOS. "Daar heb je relatief veel mensen met een laag inkomen en huizen waar, bij wijze van spreken, de wind door de kamer waait."

Laag energielabel

Op de TNO interactieve kaart Energiearmoede wordt voor iedere Nederlandse gemeente een percentage weergegeven. Wanneer je op je eigen gemeente klikt, zie je de energiearmoede per wijk. TNO berekende het percentage huishoudens met enerzijds een laag inkomen en anderzijds óf hoge energiekosten óf een woning met een laag energielabel.

De kaart laat zien dat de energiearmoede wat Zeeuwse gemeenten betreft het grootst is op Schouwen-Duiveland (6,44 procent) en in Sluis (6,24 procent). De gemeente Veere scoort met 3,66 procent het laagst (dus het best).

Landelijk gezien springt de Groningse gemeente Pekela er in negatieve zin uit. Daar woont 13,7 procent van de huishoudens in een slecht geïsoleerd huur- of koophuis met hoge energiekosten tot gevolg.

Volgens TNO hebben energiearmoede en inkomensarmoede met elkaar te maken, maar vallen de verschijnselen lang niet altijd samen.