Het loslaten van anderhalve meter: 'De Brabantse drieklapper is gelukkig verleden tijd'

Het afgelopen anderhalf jaar ging het in de Zeeuwse Kamer vaak over wat corona met ons doet en de effecten van de lockdown. Vandaag ging het over het tegenovergestelde, want we worden vrijgelaten. "Dat zal in het begin wat ongemakkelijk zijn", denkt psycholoog Huibrecht Boluijt. "Voor sommige dingen moeten we misschien een nieuwe vorm vinden." Maar of je iemand ter begroeting de hand schudt of vriendelijk toeknikt, maakt volgens hem niet uit. Het gaat vooral om goede intenties. "Zolang je met respect handelt, is het goed."

In de Zeeuwse Kamer: het leven na corona

"Heel veel mensen zijn heel blij dat de Brabantse drieklapper niet meer hoeft", merkt Van Leggelo, etiquettedeskundige van beroep, op. "Typisch Nederlands om de tante van de oom van de zus van de buurman ook te feliciteren met de jarige. Het wordt tijd voor wat nieuwe regels. En ik mag etiquettedeskundige zijn, ik bepaal niet de regels. Dat doen we met z'n allen. Ik ben ook héél benieuwd."

'De elleboog, een boks of een hoofdknikje'

"Die drieklapper is zoals gezegd verleden tijd, maar het handen schudden komt terug, denk ik. Dat is iets cultureels dat heel ver teruggaat. Elkaar even aanraken, dat doen dieren ook. Er zal een alternatief gaan ontstaan. De elleboog, de boks of een hoofdknikje. Er is nu heel veel geoorloofd, dus dat is fijn."

Verschillende types

Of iets fijn is of niet is nogal persoonlijk, stelt Boluijt. "Er zijn verschillende typen mens. Er is een categorie die het fijn vindt om close met anderen te zijn. Er zijn veel mensen die het fijn vinden om afstand te houden en straks weer heel erg moeten wennen."

Wat doet het laatste type als iemand straks op een feestje op hem of haar afstormt met uitgestrekte hand? "Jezelf blijven", luidt zijn advies. "Maar je moet meteen kleur bekennen. Zeg bijvoorbeeld: 'Ik waardeer jouw openheid, maar ik ben hier nog niet aan toe. Of ik wil dat niet meer, maar ik hoop dat we wel goed met elkaar kunnen blijven omgaan'."

