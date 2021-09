Tholenaar vrijgesproken van afpersing en bedreiging buurvrouw

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Twee weken geleden eiste het OM een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De rechter ging daar vandaag in de uitspraak niet in mee. Omdat de afpersing niet bewezen wordt geacht door de rechtbank, kreeg de man vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk en een werkstraf van tachtig uur.

Geld lenen

De rechtbank denkt dat er op die 11 maart wel iets is voorgevallen tussen de twee buren, maar ziet onvoldoende bewijs voor een strafbaar feit. De man leende geregeld geld van zijn buurvrouw, maar betaalde dat altijd terug. Het contact tussen de twee was goed.

Volgens de buurvrouw zou de man hebben gezegd 'ik moet vanmiddag geld in mijn brievenbus hebben, anders gaan de auto's in de fik'. Hij zou daarbij een vuurwapen hebben laten zien. Maar daarvoor ziet de rechtbank dus onvoldoende bewijs.

De 48-jarige Tholenaar zou in het huis wonen aan de Gareelmakersdreef, waarop volgens de politie een ernstige dreiging heerste. De dreiging van begin september houdt volgens de politie verband met aanslagen op woningen in het Rijnmondgebied en een vergisontvoering begin augustus. De reeks incidenten heeft mogelijk te maken met de onderschepping van bijna 1.900 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

Vergisontvoering

Begin augustus werd een 56-jarige man uit Hoofddorp ontvoerd. Vijf dagen later werd hij door zijn ontvoerders uit een auto gezet in een woonwijk in Delft. De man was mishandeld. Nog tijdens de ontvoering meldde zich een 59-jarige man uit Alblasserdam bij de politie.

Later volgden aanslagen op enkele panden in Alblasserdam. Volgens RTV Rijnmond is de bewoner van het huis in Tholen al jaren de zakenpartner van de man uit Alblasserdam.

