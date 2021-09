Corona in Zeeland: drie overlijdens gemeld

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

De personen die overleden zijn komen uit de gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland en Vlissingen.

In de gemeente Vlissingen zijn afgelopen etmaal de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd: elf mensen testten positief. In die gemeente is de stijging van nieuwe besmettingen het grootst. Daarna volgt de gemeente Goes, daar werden negen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. De gemeente Borsele komt als derde met vijf nieuwe besmettingen.

Coronacijfers per gemeente per dag

zo 19 sep ma 20 sep di 21 sep wo 22 sep do 23 sep Borsele 0 3 3 4 5 Goes 5 11 3 7 9 Hulst 1 2 1 3 3 Kapelle 1 0 0 0 1 Middelburg 2 5 6 6 1 Noord-Beveland 0 0 0 0 1 Reimerswaal 4 1 4 3 2 Schouwen-Duiveland 3 1 2 1 2 Sluis 0 0 3 0 1 Terneuzen 6 6 7 25 1 Tholen 5 4 2 4 4 Veere 1 1 0 0 0 Vlissingen 3 2 7 3 11 totaal Zeeland 31 36 38 56 41

Gisteren piekte Terneuzen met 25 nieuwe coronabesmettingen. Volgens een woordvoerder van de GGD gaat het om een lokale besmetting: een cluster onder arbeidsmigranten. "Dit soort lokale uitbraken kunnen we nog zien in alle groepen waar de vaccinatiegraad lager is. Daar zijn we als GGD ook extra alert op. We raden aan om in groepen waar de vaccinatiegraad lager is, nog voorzichtig te zijn", zegt de woordvoerder. De GGD roept arbeidsmigranten via hun werkgever op zich te laten vaccineren.

Op de onderstaande zevendagenlijn zijn de dagelijkse coronacijfers wat meer in perspectief geplaatst. Iedere dag op de lijn wordt berekend door de nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven dagen bij elkaar op te tellen. Zo krijg je een 'voortschrijdende week' waarvan het beeld niet wordt vertroebeld door incidentele pieken of dalen. De voortschrijdende week wordt berekend per regio, zoals het RIVM Zeeland heeft ingedeeld.

Op de zevendagenlijn is te zien dat de flinke stijging in de regio Zeeuws-Vlaanderen weer afneemt. De lijn in Noord-Zeeland zet een dalende trend door. De positieve registraties op de Bevelanden blijven stijgen.